Моуриньо теряет бойца. Защитник Тоттенхэма сдал положительный тест на COVID-19

Пресс-служба сборной Ирландии сообщает о двух положительных случаях заражения COVID-19. Заразились Джеймс Макклейн из "Сток Сити" и Мэтт Доэрти из "Тоттенхэма".

Оба игрока пробудут некоторое время на самоизоляции. Особенно обидной станет потеря для Жозе Моуриньо, при котором Доэрти сыграл десять игр. В ближайшем матче "шпоры" сыграют против "Ман Сити".

The Football Association of Ireland can confirm Matt Doherty and James McClean have tested positive for COVID-19



The rest of the staff & squad tested negative ahead of the flight back to Dublin this morning before the match against Bulgaria on Wednesday#COYBIG pic.twitter.com/dyEMhuft8z