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Йоахим Лев: Приятно, что Германия лидирует в группе Лиги Наций
Судьба в их руках
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев посетил пресс-конференцию перед игрой против Испании.
"Приятно, что мы занимаем первое место в группе и наша судьба в наших собственных руках. Нам будет противостоять очень сильная команда. Предстоящий матч - серьезный экзамен для нас.
Евро-2020? У нас одна цель на каждый турнир - побеждать, но сейчас еще рано заглядывать настолько далеко. Когда мы в форме, то очень опасны и можем дойти далеко на любом турнире", - заявил Лев.
Отметим, что Германия и Испания завтра разыграют первое место в группе - сейчас "бундестим" опережает "красную фурию" на один пункт.
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