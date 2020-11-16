Йоахим Лев: Приятно, что Германия лидирует в группе Лиги Наций

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев посетил пресс-конференцию перед игрой против Испании.

"Приятно, что мы занимаем первое место в группе и наша судьба в наших собственных руках. Нам будет противостоять очень сильная команда. Предстоящий матч - серьезный экзамен для нас.

Евро-2020? У нас одна цель на каждый турнир - побеждать, но сейчас еще рано заглядывать настолько далеко. Когда мы в форме, то очень опасны и можем дойти далеко на любом турнире", - заявил Лев.

Отметим, что Германия и Испания завтра разыграют первое место в группе - сейчас "бундестим" опережает "красную фурию" на один пункт.