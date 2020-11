И пошел Джака на Джаку, или Одна семья - три родины

Ах, две души живут в моей груди больной,

Друг другу чуждые и жаждут разделенья.

И-В. Гете

Вообще они ехали в Швецию, хотя их там никто и не ждал.

Это ужасно, когда дома оставаться нельзя ни минуты, и у Раджипа Джаки была именно такая ситуация. В середине 80-х, как и большинство студентов университета Приштины, он протестовал против политики коммунистических властей Югославии, требуя для Косово статуса отдельной республики. Но вместо свободы получил 3,5 года тюрьмы.

С женой Эльмази Раджип познакомился за три месяца до ареста, но она все равно ждала его больше трех лет. А когда бунтарь таки вышел, пара поженилась и вскоре тронулась в путь.

В 1989 году Слободан Милошевич инициировал референдум, утвердивший новую конституцию, радикально урезавшую автономию национальных краев. Те, естественно, вскипели. Запахло войной, которая разразится совсем скоро по всем направлениям от Хорватии до Косово, и станет самой кровопролитной в Европе после Второй мировой.

Раджип и Эльмази не хотели воевать - они желали жить и мирно строить свою семью. Швеция казалась идеальным местом, но сперва пара заехала в Швейцарию, чтобы навестить друзей, которые уже получили там статус беженцев. Планировали погостить месяц-второй, но оказалось, что Эльмази беременна, и ехать дальше нельзя. И они остались.

***

Гранит Джака с женой и родителями

Так заявлял Гранит Джака перед Евро-2016. К тому времени Милошевича давно уже не было в живых, Косово стало членом ООН, а он сам дорос до статуса звезды Бундеслиги и одного из лидеров швейцарской сборной, которая стремительно албанизировалась за последнее десятилетие.

Раджип и Эльмази были одними из тысяч балканцев, сбежавших от войны в центральную Европу. Перед Евро-2016 в составе сборной Швейцарии играло шестеро этнических албанцев, причем Джердан Шакири и Валон Бехрами родились в Косово. Довольно неожиданная концентрация, учитывая, что за десятки лет существования сборной Югославии там сыграл лишь один албанец - Фадиль Вокри успел перед войной добиться признания в "Партизане". И вдруг такой бум.

Эльмази признавалась, что отдала обоих сыновей в футбольную секцию безо всяких мыслей о профессиональном спорте. Ей просто не хотелось, чтобы они связались с популярными среди мигрантов уличными бандами.

Когда Гранит пришел в школу "Базеля", ему было пять лет. Его брату Тауланту - шесть. И они с первых дней стояли горой друг за друга. Оба решительные, жесткие, готовые на любой риск

***

Ricardo Rodríguez, Nassim Ben Khalifa, and Granit Xhaka at the 2009 U-17 World Cup. pic.twitter.com/0noKzjvUTl