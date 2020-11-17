И пошел Джака на Джаку, или Одна семья - три родины

Ах, две души живут в моей груди больной,

Друг другу чуждые и жаждут разделенья.

И-В. Гете

Вообще они ехали в Швецию, хотя их там никто и не ждал.

Это ужасно, когда дома оставаться нельзя ни минуты, и у Раджипа Джаки была именно такая ситуация. В середине 80-х, как и большинство студентов университета Приштины, он протестовал против политики коммунистических властей Югославии, требуя для Косово статуса отдельной республики. Но вместо свободы получил 3,5 года тюрьмы.

С женой Эльмази Раджип познакомился за три месяца до ареста, но она все равно ждала его больше трех лет. А когда бунтарь таки вышел, пара поженилась и вскоре тронулась в путь.

В 1989 году Слободан Милошевич инициировал референдум, утвердивший новую конституцию, радикально урезавшую автономию национальных краев. Те, естественно, вскипели. Запахло войной, которая разразится совсем скоро по всем направлениям от Хорватии до Косово, и станет самой кровопролитной в Европе после Второй мировой.

Раджип и Эльмази не хотели воевать - они желали жить и мирно строить свою семью. Швеция казалась идеальным местом, но сперва пара заехала в Швейцарию, чтобы навестить друзей, которые уже получили там статус беженцев. Планировали погостить месяц-второй, но оказалось, что Эльмази беременна, и ехать дальше нельзя. И они остались.

***

"Я родился и вырос в Швейцарии, но мои корни в Косово. Все свои каникулы на протяжении десяти лет я проводил именно там. У нас крепкие семейные связи. Я навещаю своих дедушек и дядей, двоюродных братьев. Я горд быть албанцем, и не скрываю своего происхождения".

Гранит Джака с женой и родителями

Так заявлял Гранит Джака перед Евро-2016. К тому времени Милошевича давно уже не было в живых, Косово стало членом ООН, а он сам дорос до статуса звезды Бундеслиги и одного из лидеров швейцарской сборной, которая стремительно албанизировалась за последнее десятилетие.

Раджип и Эльмази были одними из тысяч балканцев, сбежавших от войны в центральную Европу. Перед Евро-2016 в составе сборной Швейцарии играло шестеро этнических албанцев, причем Джердан Шакири и Валон Бехрами родились в Косово. Довольно неожиданная концентрация, учитывая, что за десятки лет существования сборной Югославии там сыграл лишь один албанец - Фадиль Вокри успел перед войной добиться признания в "Партизане". И вдруг такой бум.

Эльмази признавалась, что отдала обоих сыновей в футбольную секцию безо всяких мыслей о профессиональном спорте. Ей просто не хотелось, чтобы они связались с популярными среди мигрантов уличными бандами.

Когда Гранит пришел в школу "Базеля", ему было пять лет. Его брату Тауланту - шесть. И они с первых дней стояли горой друг за друга. Оба решительные, жесткие, готовые на любой риск

***

"Я уже неоднократно говорил, что Таулант талантливее меня. Так всегда было", - таков стандартный ответ Гранита на все вопросы о брате.

Ricardo Rodríguez, Nassim Ben Khalifa, and Granit Xhaka at the 2009 U-17 World Cup. pic.twitter.com/0noKzjvUTl — Scouted Football (@ScoutedFtbl) June 25, 2020

Но тренеры с детства придерживались иного мнения. Тауланта даже не взяли на чемпионат мира U-17 в 2009 году, куда Гранит поехал, едва восстановившись после разрыва крестов. Тот турнир Швейцария сенсационно выиграла, хотя конкуренция была нешуточной - Бразилия с Неймаром; Германия с Гетце; Испания с Моратой, Иско и Сарабией.

Джака сиял по ходу всего турнира и не дрогнул в финале с Нигерией, за которую по традиции играло немало парней неопределенного возраста. Помимо Гранита за Швейцарию зажигали и другие дети мигрантов - чилиец Рикардо Родригес, босниец Харис Сеферович, араб Нассим Бен-Халифа.

Швейцарская федерация футбола ухватилась за них, как за спасительную палочку. После того, как ушла отличная сборная Роя Ходжсона с Тюркильмазом, Сфорцой и Шапюизой, в стране шоколада, сыра и часов наметился дефицит футболистов. Чужаки восполнили его с лихвой. Некоторые даже верили, что с их помощью Швейцария поборется за победы на больших турнирах, но жизнь показала, что потенциал балканцев был хоть и значителен, но ограничен.

Гранит Джака до сих пор оправдывается, что из Албании ему никто даже не позвонил, пока швейцарцы вокруг него чуть ли не хороводы водили.

"Мне трудно понять, почему из албанской федерации никто не отреагировал, никому не было дела. Я албанец, и я бы хотел играть за сборную, но меня никто даже не спросил, а вот интерес Швейцарии был огромен. Они не хотели терять ни единого футболиста, выросшего в их стране".

Так его и заиграли за национальную сборную в 2011-м, когда Граниту не было и 20 лет. А вот его менее раскрученный брат на время выпал из основы "Базеля", ушел в аренду и в сборной о нем забыли. А когда вспомнили, то Таулант уже играл за Албанию.

***

Преображение балканской сборной получилось стремительным. Решающую роль сыграл итальянский тренер Джанни Ди Бьязи, взявшийся обзванивать и убеждать этнических албанцев по всей Европе.

Таулант Джака приехал из Швейцарии вместе с Бератом Джимсити и еще целой группой исполнителей; Этрит Бериша - из Швеции; Хюсай и Мемушай - из Италии; Маврай - из Германии. На Евро они вышли с первой же попытки, и это даже не удивило - состав собрался боевой. Сенсацией стало то, что жребий свел их в группе со Швейцарией. За албанцев тогда бегало сразу девятеро игроков, родившихся в Альпах. Уникальный поединок, которому нету и, вероятно, не будет аналогов, в том числе и благодаря противостоянию Гранита и Тауланта.

Гранит Джака против Тауланта

Они очень похожи внешне, а в детстве мать даже наряжала их в одинаковые костюмы, из-за чего сторонние люди считали их близнецами. Даже позиции на поле у них идентичные - оба опорные хавбеки. Таулант не скрывал, что жребий ему не понравился.

"Конечно, это будет сложный матч для меня. Я прошел через швейцарскую молодежку, а теперь сыграю против своих друзей и даже родного брата. Это очень эмоциональный момент, я бы хотел его избежать".

Его отец Раджип был настроен более оптимистично. В противостоянии сыновей он увидел некий символизм.

"Мы отдали одного нашего сына Швейцарии, а другого Албании. Это как олицетворение жизненного пути всей нашей семьи".

Естественно, на матче собрался аншлаг. Вы, наверное, помните немолодую женщину в странной футболке на "Феликс Боллар" в Лансе. Операторы выхватывали ее из толпы каждые 10-15 минут. Это была Эльмази, надевшая на матч символику и Швейцарии, и Албании. Увы, одному из ее сыновей суждено было проиграть.

Эльмази Джака на матче Швейцария - Албания

Балканцев подкосили ранний гол Фабьяна Шера и удаление Лорика Цаны. Таулант Джака пару раз здорово заехал по ногам брату, но тот все равно оказался сильнее. Не зря его спустя пару недель забрал к себе Арсен Венгер за 40 млн евро.

Гранит Джака создал тогда наибольшее количество голевых шансов (3), совершил больше всех передач (115) и касаний мяча (129). На пару с другим этническим албанцем Валоном Бехрами они доминировали в средней зоне и гарантировали Швейцарии победу - 1:0.

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"Это был очень странный матч. Я считаю, мы оба сыграли хорошо, мы отдали все силы каждый ради своей сборной, и мы счастливы. Я, наверное, чуть больше. На наши плечи легло огромное давление, но мы справились. Мы раздвинули границы и не думаю, что кто-то может нам что-то закинуть. Мы с Таулантом сражались на полную катушку".

Тот, кто видел поединок, не мог не согласиться с Гранитом. Братья рубились, не щадя друг друга. И хотя тот Евро по итогу не принес славы ни Албании, ни Швейцарии, эта игра вошла в историю навсегда. В футболе братья неоднократно выбирали разные сборные, это началось еще в конце XIX веке, когда Джонни Гуделл решил играть за Англию, а Арчи - за Северную Ирландию, даром что оба были шотландцы. Брат Стива Манданда играет за ДР Конго; брат Тима Кэхилла - за Самоа; оба брата Поля Погба - за Гвинею.

Из более свежих примеров можно вспомнить сыновей Мазиньо, Рафинью и Тиаго, или же братьев Боатенгов, которые даже пересекались на чемпионате мира в Бразилии. Но вот на Евро ничего подобного не происходило больше ни разу.

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Самое интересное, что потом Гранит и Таулант еще могли сыграть за сборную вместе. В 2016 году ФИФА разрешила всем футболистам с косовскими корнями выступать за историческую родину, но ни тот, ни другой не решились.

Гранит Джака получает государственную награду в Косово

Вместо этого они еще дважды сыграли друг против друга - на сей раз, в Лиге чемпионов-2016/17, и вновь оба раза торжествовал Гранит, чей "Арсенал" не заметил сопротивления "Базеля". Его карьера сложилась намного ярче, чем у Тауланта - даже несмотря на критику, младший Джака продолжает выходить в основе "Канониров" и носит капитанскую повязку в сборной.

Его брату выбраться из "Базеля" так и не удалось. За всплеском в середине десятых пошел продолжительный спад, а прошлым летом Таулант еще и порвал связки. Теперь о топ-лигах и мечтать нечего - осталось или заканчивать дома, или ехать в Азию за деньгами.

И все-таки в одном Гранит даже сейчас брату завидует. Тогда, 11 июня 2016 года, счет на табло зафиксировал его победу, но внутренне он пережил поражение.

"Мой брат никогда не узнает, каково это - играть против страны своих предков. А я через это прошел. Меня освистывали и оскорбляли с трибун такие же албанцы, как и я. Это очень дерьмовое чувство, которое мне не забыть".

Говорят, за последние годы Швейцария резко ужесточила миграционное законодательство. Видимо, там тоже решили, что с них таких матчей довольно.