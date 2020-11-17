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Роман Санжар: Швейцария будет активно играть вперед, в этом наше преимущество
Несмотря на все потери, шансы равны, считает эксперт
Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар оценил шансы сборной Украины в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии.
"Это лобовая игра, нашу сборную ждет непростой поединок, тем более не выезде. Хотя матч пройдет без зрителей, но, как говорится, дома и родные стены помогают. Все это понимают, как тренерский штаб, так и ребята. Плюс COVID-19 добавляет головной боли главному тренеру Андрею Шевченко. Планируешь один состав, но вдруг пред самим матчем несколько основных игроков выпадают, поэтому нужно менять все - и состав, и тактику ведения игры. Команда подходит к тяжелому поединку с большими проблемами.
Соперник - сборная Швейцарии - очень трудный оппонент. Команда выученная, грамотная, играет агрессивно и хорошо прессингует. Все это мы увидели в первой игре во Львове, где победа досталась в неимоверно трудной борьбе. Можно сказать, что нам сопутствовала удача. Что нас ждет в Люцерне, даже трудно предвидеть?
Хозяева также подходят к матчу с потерями из-за пандемии, и поэтому две сборные имеют проблемы. Кто из них выйдет достойно из этой ситуации, покажет игра. У каждого матча своя история. Думаю, тренерский штаб досконально разобрал первую игру, сильные и слабые стороны соперника, сделал выводы, и все что не получилось против швейцарцев тогда, смогут реализовать сейчас.
Проводить какие-то аналоги с прошедшими играми с другими сборными сложно, разные соперники, разные составы, и под каждую сборную исходя из их сил необходимо варьировать схему ведения игры. Если говорить конкретно о сборной Швейцарии, то они играли против нас в три центральных защитника, и это абсолютно другая схема, где нужно больше атаковать. Так как хозяевам необходима только победа, они предположительно будут активно играть вперед, где-то оголять и раскрывать зоны, и в этом вижу преимущество, поэтому желательно сыграть при той тактике, которая нам приносила успех в последнее время. Можно использовать пространство, особенно во флангах. При быстром переходе из обороны в атаку, многое будет зависеть от наших вингеров, их скоростных качеств, умения сделать острую и решающую передачу.
Считаю, шансы команд на победу абсолютно равные, на первый план выйдет битва характеров.
Напомним, матч Швейцария - Украина состоится во вторник, 17 ноября. Начало игры в 21:45. На UA-Футбол будет текстовая и аудио трансляция поединка. Добавим, что сейчас Украина опережает Швейцарию на три очка, однако в случае победы 1:0, 2:1 или с большей разницей мячей, именно швейцарская команда останется в дивизионе А, тогда как сине-желтые будут вынуждены перейти в дивизион В.
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