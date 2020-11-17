Роман Санжар: Швейцария будет активно играть вперед, в этом наше преимущество

Экс-тренер "Олимпика" и "Карпат" Роман Санжар оценил шансы сборной Украины в заключительном матче Лиги наций против Швейцарии.

"Это лобовая игра, нашу сборную ждет непростой поединок, тем более не выезде. Хотя матч пройдет без зрителей, но, как говорится, дома и родные стены помогают. Все это понимают, как тренерский штаб, так и ребята. Плюс COVID-19 добавляет головной боли главному тренеру Андрею Шевченко. Планируешь один состав, но вдруг пред самим матчем несколько основных игроков выпадают, поэтому нужно менять все - и состав, и тактику ведения игры. Команда подходит к тяжелому поединку с большими проблемами.

Соперник - сборная Швейцарии - очень трудный оппонент. Команда выученная, грамотная, играет агрессивно и хорошо прессингует. Все это мы увидели в первой игре во Львове, где победа досталась в неимоверно трудной борьбе. Можно сказать, что нам сопутствовала удача. Что нас ждет в Люцерне, даже трудно предвидеть?

Хозяева также подходят к матчу с потерями из-за пандемии, и поэтому две сборные имеют проблемы. Кто из них выйдет достойно из этой ситуации, покажет игра. У каждого матча своя история. Думаю, тренерский штаб досконально разобрал первую игру, сильные и слабые стороны соперника, сделал выводы, и все что не получилось против швейцарцев тогда, смогут реализовать сейчас.

Проводить какие-то аналоги с прошедшими играми с другими сборными сложно, разные соперники, разные составы, и под каждую сборную исходя из их сил необходимо варьировать схему ведения игры. Если говорить конкретно о сборной Швейцарии, то они играли против нас в три центральных защитника, и это абсолютно другая схема, где нужно больше атаковать. Так как хозяевам необходима только победа, они предположительно будут активно играть вперед, где-то оголять и раскрывать зоны, и в этом вижу преимущество, поэтому желательно сыграть при той тактике, которая нам приносила успех в последнее время. Можно использовать пространство, особенно во флангах. При быстром переходе из обороны в атаку, многое будет зависеть от наших вингеров, их скоростных качеств, умения сделать острую и решающую передачу.

Считаю, шансы команд на победу абсолютно равные, на первый план выйдет битва характеров.