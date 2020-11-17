Швейцария - Украина. Битва за выживание

Пять туров Лиги Наций позади. У сборной Украины за спиной две прекрасные победы и несколько неприятных поражений от грандов. Но в конечном итоге всё решится в последнем туре в очной встрече против Швейцарии

Коэффициенты Favbet: 1.68 – 4 – 5.3

Еще пару дней назад казалось, что вылет из элитного дивизиона Лиги Наций Украине не угрожает. Но команда Андрея Шевченко уступила Германия 1:3, а Швейцария неожиданно отобрала очки у Испании. Таким образом, перед последним туром между Украиной и Швейцарией 3 очка, и в случае победы швейцарцы могут выйти на третье место.

Два месяца назад в первом туре Лиги Наций Украина обыграла Швейцарию 2:1 благодаря голам Ярмоленко и Зинченко. И теперь в гостях команде Андрея Шевченко достаточно не проиграть, и даже результативное поражение в 1 гол (например, 2:3 или 3:4) позволит опередить швейцарцев. Но сделать это отнюдь не просто. Особенно с учетом всех потерь. Мало было проблем, так еще за день до матча с Германией коронавирус был выявлен у Ярмоленко, Цыганкова, Сидорчука и Коваленко, они уже покинули расположение сборной. А буквально вчера позитивные тесты сдали Соболь, Макаренко и вратарь Ризнык. Соболь, наверняка, вышел бы в основе, но теперь вместо него в старте скорее всего сыграет Богдан Михайличенко.

С учетом всех проблем Украины, неудивительно, что швейцарцы считаются фаворитами матча. Тем более на групповом этапе они смотрелись хорошо – ни разу не выиграли, зато трижды сыграли вничью с Испанией и Германией и как минимум дважды были вполне близки к победе. Но исторически Украина еще никогда не проигрывала Швейцарии, и есть надежда, что и в этот раз не уступит. Особенно если сыграет в обороне так же надежно, как в Киеве против Испании. Впрочем, можно и немного подстраховаться и поставить на Украину с форой (+1). В том случае, если она проиграет ровно в 1 гол, то будет возврат.

Оптимальный вариант