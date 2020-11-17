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Руслан Малиновский и еще два футболиста сборной Украины сдали положительный тест на COVID-19
Тесты плюс, а игроки – минус
Хавбек сборной Украины и "Аталанты" Руслан Малиновский сдал положительный тест на коронавирус в день поединка заключительного 6-го тура Лиги наций против сборной Швейцарии. Также пресс-служба УАФ сообщает, что сегодняшнее утреннее тестирование подтвердило наличие инфекции у Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера команды по физподготовке Ивана Баштового.
Сейчас решается вопрос об их возвращении домой. Что касается Кривцова, Мораеса и Баштового, то ситуация уточняется с учетом того, что все трое совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме должны быть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание на данный момент.
УЕФА учитывает этот факт и допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещает участие игроков в командных соревнованиях.
Ожидая окончательного решения, сборная Украины выехала на утреннюю тренировку без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос о возможном участии Кривцова и Мораеса в игре остается в плоскости переговоров УЕФА и местных властей кантона Люцерн.
В УЕФА надеются, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей.
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