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Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швейцарией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Надеемся, что матч состоится

Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швейцарией
Новина українською

Сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, сборная Украины должна сыграть со Швейцарией в рамках заключительного 6-го тура Лиги наций.

Пресс-служба УАФ сообщает, что на онлайн-совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы.

Напомним, ранее стали известны результаты утреннего тестирования главной команды страны:

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В статье: Украина Швейцария футбольная форма Лига Наций
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Источник:
УАФ

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