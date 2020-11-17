Лига наций УЕФА
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Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швейцарией
Надеемся, что матч состоится
Сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, сборная Украины должна сыграть со Швейцарией в рамках заключительного 6-го тура Лиги наций.
Пресс-служба УАФ сообщает, что на онлайн-совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы.
Напомним, ранее стали известны результаты утреннего тестирования главной команды страны:
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Источник:УАФ
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