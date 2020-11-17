Стало известно, в какой форме Украина сыграет со Швейцарией

Сегодня, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени, сборная Украины должна сыграть со Швейцарией в рамках заключительного 6-го тура Лиги наций.

Пресс-служба УАФ сообщает, что на онлайн-совещании с участием представителей команд и официальных лиц матча было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы.

Напомним, ранее стали известны результаты утреннего тестирования главной команды страны: