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Лига наций УЕФА. Прогноз на матчи от Александра Шовковского
Матчи сборных подходят к концу. Команды проведут решающие и заключительные поединки 2020 года, после чего возьмут паузу до марта, вернув взамен клубный футбол. Как могут завершиться интересные противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.
Наиболее важным этот поединок является для хорватской сборной - португальцы, проиграв в прошлом матче французам, потеряли шанс на то, чтобы сыграть в «финале четырех». Для подопечных Златко Далича матч против Португалии - это возможность сохранить место в элитном дивизионе.
В 2020 году Хорватия сыграла лишь 7 поединков. В них команда Далича уступила аж 4 раза. В течение последних трех матчей хорватский сборная не одерживала победы, еще более «мощная» - серия встреч, в которых команда пропускала - на сегодняшний день она насчитывает 10 поединков. И хотя в атаке подопечные Далича выглядят достаточно интересно, а матчи с их участием - достаточно зрелищно, именно неудачная игра в обороне и отображается на промежуточной позиции команды перед заключительным поединком 2020 года. Хорваты пытаются играть с соперником в тот же футбол, однако не учитывают один важный момент: у большинства из этих оппонентов есть надежные защитники. Поэтому, пропуская в первом тайме, Хорватия бежит отыгрываться. Отчасти, это выглядит эффективно, однако в итоге, чаще всего, победа именно за соперником команды Далича.
Подопечные Фернанду Сантуша - одна из самых надежных команд 2020 года - только 2 мяча пропущено после 7 поединков. Однако важно то, как были сыграны эти матчи. Итак, два ничейных результата со счетом 0:0 (Испания и матч Лиги наций против Франции), а также поражение в последнем туре против действующих чемпионов мира. В итоге, в последний раз Португалия добывала весомый результат в прошлом месяце против Швеции - уверенная победа 3:0, в то время, как товарищеский матч, сыгранный командой Сантуша, закончился разгромным счетом 7:0, однако в соперниках была сборная Андорры - вряд ли эту игру стоит вносить в вышеупомянутый список.
Хорватия - Португалия. Прогноз
У обеих команд достаточно интересных атакующих исполнителей, чтобы сделать игру зрелищной. Но ставить на победителя не стоит - Хорватия точно попытается вырвать место в элите Лиги наций.
Вопрос победителя группы для Польши и Нидерландов остается открытым, но не все зависит именно от них - значительную роль играет заключительный поединок итальянской команды и Боснии. Однако очная встреча Польши и Нидерландов будет не менее захватывающей.
Польша перед этим сыграла товарищескую игру с украинской сборной, и несмотря на победу 2:0, выглядела очень ненадежно. Глубина состава команды очень несерьезная, а в таких условиях создавать какие-то трудности соперникам очень тяжело. При этом выступления Польше стоит назвать достаточно неплохими, учитывая статус дивизиона Лиги наций, в котором она выступает - 4 победы в семи поединках при двух поражениях. Вот только команда проиграла обоим принципиальным соперникам, и если итальянцам в одном из матчей удалось не уступить, то как будет сыгран последний поединок с Нидерландами будет видно в среду.
Нидерланды в 2020 году сыграли 7 матчей, в которых одержали лишь 2 победы. Это очень неудачный результат, но даже с ним команда де Бура еще может рассчитывать на триумф в группе. Задача - преодолеть в последнем поединке на выезде Польшу, и, хотя даже это может не обезопасить команду от итогового второго места, любой другой результат (особенно поражение) болельщики точно не воспримут. Можно даже не говорить о том, что для самого Франка Де Бура и его тренерского штаба эта неудача может стать решающей, и федерация футбола будет вынуждена прекратить с ним сотрудничество.
Польша - Нидерланды. Прогноз
Польше вполне по силам набрать очки в домашнем матче. Однако голландцы будут не менее заряжены, и как минимум ничью в итоге вывезут.
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