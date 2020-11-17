Лига наций УЕФА. Прогноз на матчи от Александра Шовковского

Матчи сборных подходят к концу. Команды проведут решающие и заключительные поединки 2020 года, после чего возьмут паузу до марта, вернув взамен клубный футбол. Как могут завершиться интересные противостояния анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

Прогноз на матч Хорватия - Португалия: обе забьют. Коэффициент - 1.8

Наиболее важным этот поединок является для хорватской сборной - португальцы, проиграв в прошлом матче французам, потеряли шанс на то, чтобы сыграть в «финале четырех». Для подопечных Златко Далича матч против Португалии - это возможность сохранить место в элитном дивизионе.

В 2020 году Хорватия сыграла лишь 7 поединков. В них команда Далича уступила аж 4 раза. В течение последних трех матчей хорватский сборная не одерживала победы, еще более «мощная» - серия встреч, в которых команда пропускала - на сегодняшний день она насчитывает 10 поединков. И хотя в атаке подопечные Далича выглядят достаточно интересно, а матчи с их участием - достаточно зрелищно, именно неудачная игра в обороне и отображается на промежуточной позиции команды перед заключительным поединком 2020 года. Хорваты пытаются играть с соперником в тот же футбол, однако не учитывают один важный момент: у большинства из этих оппонентов есть надежные защитники. Поэтому, пропуская в первом тайме, Хорватия бежит отыгрываться. Отчасти, это выглядит эффективно, однако в итоге, чаще всего, победа именно за соперником команды Далича.

Подопечные Фернанду Сантуша - одна из самых надежных команд 2020 года - только 2 мяча пропущено после 7 поединков. Однако важно то, как были сыграны эти матчи. Итак, два ничейных результата со счетом 0:0 (Испания и матч Лиги наций против Франции), а также поражение в последнем туре против действующих чемпионов мира. В итоге, в последний раз Португалия добывала весомый результат в прошлом месяце против Швеции - уверенная победа 3:0, в то время, как товарищеский матч, сыгранный командой Сантуша, закончился разгромным счетом 7:0, однако в соперниках была сборная Андорры - вряд ли эту игру стоит вносить в вышеупомянутый список.

Хорватия - Португалия. Прогноз

У обеих команд достаточно интересных атакующих исполнителей, чтобы сделать игру зрелищной. Но ставить на победителя не стоит - Хорватия точно попытается вырвать место в элите Лиги наций.

Прогноз на матч Польша - Нидерланды: гости забьют первыми. Коэффициент - 1.6

Вопрос победителя группы для Польши и Нидерландов остается открытым, но не все зависит именно от них - значительную роль играет заключительный поединок итальянской команды и Боснии. Однако очная встреча Польши и Нидерландов будет не менее захватывающей.

Польша перед этим сыграла товарищескую игру с украинской сборной, и несмотря на победу 2:0, выглядела очень ненадежно. Глубина состава команды очень несерьезная, а в таких условиях создавать какие-то трудности соперникам очень тяжело. При этом выступления Польше стоит назвать достаточно неплохими, учитывая статус дивизиона Лиги наций, в котором она выступает - 4 победы в семи поединках при двух поражениях. Вот только команда проиграла обоим принципиальным соперникам, и если итальянцам в одном из матчей удалось не уступить, то как будет сыгран последний поединок с Нидерландами будет видно в среду.

Нидерланды в 2020 году сыграли 7 матчей, в которых одержали лишь 2 победы. Это очень неудачный результат, но даже с ним команда де Бура еще может рассчитывать на триумф в группе. Задача - преодолеть в последнем поединке на выезде Польшу, и, хотя даже это может не обезопасить команду от итогового второго места, любой другой результат (особенно поражение) болельщики точно не воспримут. Можно даже не говорить о том, что для самого Франка Де Бура и его тренерского штаба эта неудача может стать решающей, и федерация футбола будет вынуждена прекратить с ним сотрудничество.

Польша - Нидерланды. Прогноз

Польше вполне по силам набрать очки в домашнем матче. Однако голландцы будут не менее заряжены, и как минимум ничью в итоге вывезут.