Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Испании и Германии.

Как же невероятно закрутилась ситуация в группе D: "Красная Фурия" не сделала 6-й тур формальностью для "сине-желтых", а сама рискует не выйти в финал четырех, Швейцария до последнего цепляется за свой шанс на сохранение прописки в дивизионе А, коронавирус бьет всех и делает это с методичной точностью в случае с командой Шевченко.

Пока мы ждем дальнейшей информации касательно поединка сборной Украины, Испания и Германия будут решать, кто выйдет в следующий раунд турнира от квартета. Как Лев собирается решать проблемы с обороной? Звонил ли Нойер Зоммеру по поводу Рамоса? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется сегодня, во вторник, 17 ноября – в 21:40 по киевскому времени.