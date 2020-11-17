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Испания – Германия. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги наций
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги наций между сборными Испании и Германии.
Как же невероятно закрутилась ситуация в группе D: "Красная Фурия" не сделала 6-й тур формальностью для "сине-желтых", а сама рискует не выйти в финал четырех, Швейцария до последнего цепляется за свой шанс на сохранение прописки в дивизионе А, коронавирус бьет всех и делает это с методичной точностью в случае с командой Шевченко.
Пока мы ждем дальнейшей информации касательно поединка сборной Украины, Испания и Германия будут решать, кто выйдет в следующий раунд турнира от квартета. Как Лев собирается решать проблемы с обороной? Звонил ли Нойер Зоммеру по поводу Рамоса? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется сегодня, во вторник, 17 ноября – в 21:40 по киевскому времени.
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