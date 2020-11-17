Лига наций УЕФА
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Рамос прокомментировал нереализованные пенальти в матче в Лиге наций
Капитан продолжит исполнять 11-метровые
Защитник сборной Испании Серхио Рамос заявил, что готов опять пробить пенальти даже после двух промахов в матче 5-го тура Лиги наций против Швейцарии (1:1).
"Что буду делать, если Испании опять придется бить пенальти? Его исполню я. Бил и буду бить. Я перестану быть самим собой, если переломлю себя в такой ситуации", — цитирует Рамоса Goal.com.
В матче 6-го тура Лиги наций Испания встретится с Германией, чтобы определить, кто выйдет в плей-офф турнира.
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