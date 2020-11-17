Босния и Герцеговина - Италия. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

18 ноября. 21:45. Лига Наций. Шестой тур. Группа А1

Сараево. "Грбавица"

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

В воскресенье с победой над Польшей (2:0) серия сборной Италии без поражений продлилась до 21-го матча. С общей разницей мячей 55:7. В сборной и во всей стране восхищены, Gazzetta Dello Sport провозгласил возвращение "адзурри" в список Топ-сборных, фаворитов крупных турниров. Остаётся малое - закрепить поход в Лиге Наций, выиграв группу. Для этого нужно победить в Боснии сборную, пребывающую в противоположном настроении. Там уже ищут виновных в вылете из Дивизиона А и пути начала нового проекта. Способны ли они заявить о начале результатом в матче против такого серьёзного соперника?

Несмотря на вылет более двух десятков игроков (в том числе Кьеллини, Бонуччи, Иммобиле, Кьезы, Верратти), итальянцы переиграли поляков легко. 19:2 по ударам по воротам, 9:0 по угловым, 62:38 по владению мячом на этот раз не обманули. Недовольна "Скуадра Адзурра" лишь реализацией. Такую жалобу также заболевшего коронавирусом Роберто Манчини передал его помощник Альберико Эвани. Вместе с тем, в сборной очень довольны направлением движения. Эвани заявил, что сохранение атакующих принципов оправдывается на длинной дистанции. Это нужно подтверждать в Сараево, но шансы на успех высоки.

Высоки ещё и из-за состояния соперника. Босния начала турнир двумя ничьими с голландцами и итальянцами, но затем проиграла три матча подряд и впала в депрессию. В этом году она не побеждала нигде. Раде Крунич указывает на поражение от Северной Ирландии в плей-офф за выход на Евро в октябре, говоря, что до него столько негатива не было. Однако Миралем Пьянич видит более полную картину, говоря об отсутствии помощи, и наоборот - ненужном вмешательстве Федерации, об отсутствии проекта, о политизации сборной. Даже фактически призвал к уходу чиновников. Думает ли он о встрече с Италией?

Кадры

Бонуччи и Кьеллини отлично заменили Ачерби из "Лацио" и Бастони из "Интера". От последнего пресса и вовсе в восторге, отмечая, как "съел" Роберта Левандовски. Опорники также отработали отлично. Николо Барелла просто великолепен, успевает и отбирать, и двигаться на фланги, и угрожать воротам. Форвард Андреа Белотти мазал, но получил овацию от партнёров по команде за старание. Лишь фланги (особенно - правый) отыграли не так остро, потому и добили Польшу лишь на 83-ей минуте. Автор того гола Берарди может заменить Бернардески, а в обороне за Флоренци есть Ди Лоренцо, Калабрия и Д'Амброзио.

В Сараево Бастони будет полегче. Ведь Эдин Джеко не приехал в сборную из-за коронавируса, а его дублёр Ходжич подхватил его уже после матча в Нидерландах (1:3). Вылетели после него и защитники Саничанин, Чипетич, хавбеки Хаджиахметович и Хаджикадунич. Потому заканчивающему каденцию Душану Баевичу придётся экспериментировать. Колашинац может сместиться в центр обороны. Пора уже выходить на поле защитнику "Ференцвароша" Аднану Ковачевичу, непонятно почему игнорируемому. А автор гола в Амстердаме Превляк заслужил место в центре атаки. Пьянич и Крунич постараются играть ближе к нему.

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Ковачевич, Колашинац, Настич, Пьянич, Цимирот, Гояк, Крунич, Вишча, Превляк

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Ачерби, Эмерсон, Жоржиньо, Локателли, Барелла, Берарди, Белотти, Инсинье

Прямая речь

Альберико Эвани, ассистент главного тренера сборной Италии : "В последних трёх очных матчах мы выиграли дважды и сыграли вничью, но они всегда создавали нам проблемы. Эдина Джеко нет, но вся команда не полагается на одного человека. Мы должны быть лучше как команда. Будет неимоверно жаль, если мы не закончим работу и не выйдем в полуфинал. Мы знаем, что это нужно заслужить. Они не лягут и не позволят нам просто победить.

В жизни, но прежде всего в футболе, вчера не имеет значения. А лишь будущее".

Душан Баевич, главный тренер сборной Боснии и Герцеговины : "Италия всегда играет на победу. С их отношением к игре, прессингом, даже тем, как они поют национальный гимн, ты чувствуешь их страсть к победе. Даже со всеми потерями они на другом уровне...

Мы разочарованы, ведь ситуация плоха... С 52-го места в рейтинге ФИФА мы попали в группу с мировыми лидерами. Мы добыли ничью в Италии и могли победить там, не проиграли Голландии. Не забудьте, что голландский состав стоит 500 миллионов, итальянский - 900. Мы просто не на этом уровне".

Прогноз: Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Победа над Польшей стала для Италии лишь третьей в девяти матчах Лиги Наций. И в нынешнем турнире она уже вызывала немало вопросов в плане попадания в створ ворот, реализации, результатов. Ту же Боснию дома не переиграла (1:1), не очень напрягая вратаря соперников и нередко пропуская быстрые контратаки. Не сказать, что и Войцех Щесны в воскресенье очень напрягался. Не факт, что "адзурри" уже гранды. Дело в том, что боснийцы ныне совершенно иные, подавленные. Им этот матч просто не нужен. И их потери из-за изначально небольшой базы игроков гораздо существеннее.