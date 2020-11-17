Испания - Германия 6:0. Избиение

Что это было? Великолепная победа Испании или унизительное поражение Германии? В футболе эпохи Covid-19 мы увидели немало удивительных разгромов, и эта игра только дополнит этот перечень. Этот результат удивительный хотя бы потому, что Германия не проигрывала в шесть мячей с 1931 года, проиграв тогда 0:6 Австрии. Нынешний результат – самое крупное поражение сборной Германии в официальном матче за всю ее историю.

Германия возглавила группу после победы над Украиной в прошлом туре, но местная пресса была сдержана в своих оценках. “Уровень этой сборной можно будет увидеть в матче против сильного соперника”. Ну что ж. Как говорится, “увидели”. Испания была на голову сильнее Германии и могла забить двузначное количество голов, но пожалела команду Лева “всего” шестью голами.

Можно много говорить о кадровых проблемах в линии защиты у сборной Германии. Фланговый бек ПСВ Филипп Макс провел третий матч подряд за семь дней, а до этого ни разу в сборную не вызывался. Гинтер на другом фланге – номинальный центрбек, и тоже способен не сыграть на хорошем уровне два матча не на своей позиции. Зюле нестабилен после своей тяжелой травмы, Кох еще слишком неопытен. Ослабленная атака сборная Украины создала против этой четверки достаточно моментов, а Испания ее просто растерзала.

Однако это поражение – прежде всего тренерское. Во что собиралась играть Германия? Испания показала, что такой настоящий прессинг против его имитации, и полностью отрезала троицу Сане - Вернер - Гнабри от мяча. У Германии совершенно не было выхода в атаку, но ошибки в обороне случались не только при позиционной атаке соперника, но и после стандартов. Например, почему против Мораты (лучшего вместе с Рамосом в игре головой у Испании) при подаче углового играл Гнабри? Так был забит первый гол. Второй мяч – не доиграли уже с Ольмо, но его удар головой пришелся в перекладину, а на добивании был Ферран Торрес.

Третий гол, как и первый был забит после углового. В этот раз Гюндоган изобразил имитацию борьбы против Родри, а потом просто позволил хавбеку “Сити” вколотить мяч в ворота.

3:0 после первого тайма. А был еще незасчитанный гол Мораты после офсайда (возможно, ошибочно), моменты Торреса, Ольмо. И травма Рамоса – защитник “Реала” на ровном месте схватился за заднюю поверхность бедра и был сразу же заменен.

В перерыве Лев вернулся к своей излюбленной после пост-ЧМ2018 схеме с тремя защитниками, и Германия стала играть еще хуже. Четвертой гол – фантастическая контратака Испании при участии Фабиана Руиса, Гайи и Феррана Торреса. Бастиан Швайнштайгер, комментирующий матчи сборной для немецкого ТВ уже больше не находил слов, а Испания провела пятый матч: ассист от Фабиана Руиса и хет-трик Феррана Торреса.

Оставалось играть еще двадцать минут, и Испания не отказала себе в удовольствии забить шестой гол в ворота Мануэля Нойера. В этот раз забил Оярсабаль.

6:0. Большой позор Германии, большая победа Испании.

Лига наций, дивизион А, группа 4, шестой тур. Севилья, “Олимпийский стадион”

Испания – Германия 6:0

Голы: Мората 17, Ферран Торрес 33, Родри 38, Ферран Торрес 55, Ферран Торрес 72, Оярсабаль 89

Испания: Симон – Серхи Роберто, Рамос (Гарсия 43), Пау Торрес, Гайя – Родри – Ферран Торрес (Оярсабаль 73), Коке, Каналес (Фабиан Руис 12), Ольмо (Асенсио 73) – Мората (Морено 73)

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле (Та 46), Кох, Макс – Гюндоган, Кроос, Горетцка (Нойхаус 61) – Гнабри, Вернер (Хенрихс 77), Сане (Вальдшмидт 61)

Предупреждения: Та 67 – Кох 37