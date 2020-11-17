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Лига наций УЕФА

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Испания - Германия 6:0. Избиение

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Сборная Испании вышла в плей-офф Лиги наций, разгромив в последнем туре Германию

Испания - Германия 6:0. Избиение
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Что это было? Великолепная победа Испании или унизительное поражение Германии? В футболе эпохи Covid-19 мы увидели немало удивительных разгромов, и эта игра только дополнит этот перечень. Этот результат удивительный хотя бы потому, что Германия не проигрывала в шесть мячей с 1931 года, проиграв тогда 0:6 Австрии. Нынешний результат – самое крупное поражение сборной Германии в официальном матче за всю ее историю.

Германия возглавила группу после победы над Украиной в прошлом туре, но местная пресса была сдержана в своих оценках. “Уровень этой сборной можно будет увидеть в матче против сильного соперника”. Ну что ж. Как говорится, “увидели”. Испания была на голову сильнее Германии и могла забить двузначное количество голов, но пожалела команду Лева “всего” шестью голами.

Можно много говорить о кадровых проблемах в линии защиты у сборной Германии. Фланговый бек ПСВ Филипп Макс провел третий матч подряд за семь дней, а до этого ни разу в сборную не вызывался. Гинтер на другом фланге – номинальный центрбек, и тоже способен не сыграть на хорошем уровне два матча не на своей позиции. Зюле нестабилен после своей тяжелой травмы, Кох еще слишком неопытен. Ослабленная атака сборная Украины создала против этой четверки достаточно моментов, а Испания ее просто растерзала.

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Однако это поражение – прежде всего тренерское. Во что собиралась играть Германия? Испания показала, что такой настоящий прессинг против его имитации, и полностью отрезала троицу Сане - Вернер - Гнабри от мяча. У Германии совершенно не было выхода в атаку, но ошибки в обороне случались не только при позиционной атаке соперника, но и после стандартов. Например, почему против Мораты (лучшего вместе с Рамосом в игре головой у Испании) при подаче углового играл Гнабри? Так был забит первый гол. Второй мяч – не доиграли уже с Ольмо, но его удар головой пришелся в перекладину, а на добивании был Ферран Торрес.

Третий гол, как и первый был забит после углового. В этот раз Гюндоган изобразил имитацию борьбы против Родри, а потом просто позволил хавбеку “Сити” вколотить мяч в ворота.

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3:0 после первого тайма. А был еще незасчитанный гол Мораты после офсайда (возможно, ошибочно), моменты Торреса, Ольмо. И травма Рамоса – защитник “Реала” на ровном месте схватился за заднюю поверхность бедра и был сразу же заменен.

В перерыве Лев вернулся к своей излюбленной после пост-ЧМ2018 схеме с тремя защитниками, и Германия стала играть еще хуже. Четвертой гол – фантастическая контратака Испании при участии Фабиана Руиса, Гайи и Феррана Торреса. Бастиан Швайнштайгер, комментирующий матчи сборной для немецкого ТВ уже больше не находил слов, а Испания провела пятый матч: ассист от Фабиана Руиса и хет-трик Феррана Торреса.

Оставалось играть еще двадцать минут, и Испания не отказала себе в удовольствии забить шестой гол в ворота Мануэля Нойера. В этот раз забил Оярсабаль.

6:0. Большой позор Германии, большая победа Испании.

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Лига наций, дивизион А, группа 4, шестой тур. Севилья, “Олимпийский стадион”

Испания – Германия 6:0

Голы: Мората 17, Ферран Торрес 33, Родри 38, Ферран Торрес 55, Ферран Торрес 72, Оярсабаль 89

Испания: Симон – Серхи Роберто, Рамос (Гарсия 43), Пау Торрес, Гайя – Родри – Ферран Торрес (Оярсабаль 73), Коке, Каналес (Фабиан Руис 12), Ольмо (Асенсио 73) – Мората (Морено 73)

Германия: Нойер – Гинтер, Зюле (Та 46), Кох, Макс – Гюндоган, Кроос, Горетцка (Нойхаус 61) – Гнабри, Вернер (Хенрихс 77), Сане (Вальдшмидт 61)

Предупреждения: Та 67 – Кох 37

# Команда И В Н П М РМ О
1 Испания 6 3 2 1 13-3 +10 11
2 Германия 6 2 3 1 10-13 -3 9
3 Украина 5 2 0 3 5-10 -5 6
4 Швейцария 5 0 3 2 6-8 -2 3
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В статье: Германия Йоахим Лев Испания Альваро Мората Луис Энрике Родри сборная Испании Сборная Германии Национальная сборная Испании Национальная сборная Германии Ферран Торрес
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Комментарии (22)
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Ol-g (Одесса)
18.11.2020 в 00:33
Не орбайтен.
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Динамо-машина (Киев)
18.11.2020 в 00:32
Так мы еще нормально отскочили)))
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Rezerf (Чернігів)
18.11.2020 в 00:16
Іспанці ще 5 повинні були забивати. Горецка - дута зірка, тільки проти середнякив свій класс показує.
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0
0
vlotko (Броди)
17.11.2020 в 23:54
Якби все ішло нормально і можна було грати з Швейцарією повноцінним складом, то могла бути ситуація , що наші могли б зрівнятися, за певних умов, з німцями по очкам.
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0
-1
Comment06 (Украина)
17.11.2020 в 23:53
Позорное, унизительное поражение неожиданно безвольной и бесхребетной Германии. Наверное, Лёв к 70мин пожалел, что в футболе, как в боксе, нельзя выбросить полотенце! Испания просто деклассировала потомков арийцев! 0:6 еще унизительнее, чем 1:7(Бразилия-Германия, Франция-Украина)! Вот, и немецкие футболисты и болельщики побывали в шкуре украинских коллег. Мелочи- а приятно!
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-1
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simargl (Чернигов)
17.11.2020 в 23:47
Круто. Не пошла игра у немцев, оказывается и так бывает...
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0
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
17.11.2020 в 23:47
Сами немцы уже давно критично относятся к тренерским перлам Йоахима и от игры национальной команды. Бывший президент футбольной ассоциации по футболу погорел якобы на взятке обвиняемый в коррупции, новый так и не решился предложить уйти тренеру , а подписали с ним новый контракт. Немцы не играют с 2014 года и если на ЧЕ 2016 ещё была блеклая тень той команды 2014 года, то в России 2018 от немцев ничего не осталось. Когда немцам показалось что они упали на самое дно, то снизу постучала сборная Испании. 6:0.
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+1
-1
Зритель (Харьков)
17.11.2020 в 23:40
Бальзам на душу украинского болельщика.
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 23:41
с каких это? в обоих встречах мы по делу нули получили
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0
-1
George_D (Харьков)
17.11.2020 в 23:43
Бальзам был бы при Швейцария-Украина 0:2. :)
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2020 в 23:55
0:0 и беспроцентный кредит 2 ярда евро тоже нормально))
0
-1
oda1979 (Запорожье)
17.11.2020 в 23:40
Лева уже изжил себя в сборной. Казалось бы, и делать ничего не нужно, ставь игроков Бавари и давай им играть..
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+1
0
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Spokoyno (Киев)
17.11.2020 в 23:40
Розчавили "гадів-німців" це їм за Бразилію... Хоч іспанці теж ті ще "штучки" Загнати себе в кут попереднім матчем... І нас заодно підставити.
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-1
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ПетроФ (Луцьк)
17.11.2020 в 23:39
вони що ку-ку? німці тобто.
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0
0
s@lomon (Крам&Тор$к)
17.11.2020 в 23:39
Давно хотел посмотреть немецкое порно с Германией в главной принимающей роли)))
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2020 в 23:44
8:2, 0:6 - дальше проходит испанская сторона)))
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0
-1
George_D (Харьков)
17.11.2020 в 23:44
Точно - это было порно. Именно поэтому в текстовой транслации комментатор после 6-го гола написал "Уберите детей от экранов" :)
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0
Yurget (Чернигов)
17.11.2020 в 23:38
Очередной перл от коментатора - шизофреника " дуже добре, що Іспанія не виграла у Швейцарії, бо не була-б заряджена на Німеччину". Если-б Испанці сделали Швейцарев - пофиг бы єти карантинЫ, а так - рулетка (в лучшем случае).
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+1
0
Alex Sunchez
17.11.2020 в 23:38
Отвозили по самые помидоры, все голы по делу а могли забить и 10 а то и больше
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0
Djon (Киев)
17.11.2020 в 23:37
просто нет слов. охренеть
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0
kapost (Винница)
17.11.2020 в 23:36
Радують такі матчі. Трошки втішає. що не ми одні так смачно вигрібаємо, а насправді просто тримаємось на рівні))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.11.2020 в 23:45
интересно, гребцы играют в футбол?))
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0
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