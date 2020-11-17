Хорватия - Португалия 2:3. Как создавать себе проблемы и героически решать их

Если португальцы сделали все возможное и смогли исправить свои ошибки, то хорваты загнали себя в угол и не смогли найти выход. Не хватило сил "клетчатым", а еще везения и характера. Без особой мотивации и без чувства ответственности за результат подопечные Сантуша играли легко и порой даже расслабленно. А вот у игроков команды Далича порой казалось, что гири на ногах мешают им действовать в полную силу.

Впрочем, хозяева начали игру как настоящие хозяева. Старались Модрич, Юранович и Пашалич, не случайно Хорватия забила первой и выиграла первый тайм. Ковачич с чутьем настоящего форварда нашел мяч в штрафной и переправил его в ворота. Со второй попытки, но забил Ковачич.

Нельзя сказать, что португальцы уступали хорватам, но в решающих моментах Роналду, Перейра, Жоау Феликс не могли реализовать свои моменты. Сложилось впечатление, что не хватало настроя и мотивации "Селесао". Еще и случались странные потери мяча в самых ответственных ситуациях наступательных комбинаций. Однако все изменилось во втором тайме.

Совершенно необязательную красную карточку заработал Марко Рог, конечно, опекать Роналду необходимо очень плотно, но в рамках правил. А так вторую желтую заработал опорный хавбек и оставил свою команду в меньшинстве. Кроме карточки, арбитр еще назначил штрафной, с 25-ти метров пробил сам Роналду, голкипер отбил мяч неудачно, Семеду подобрал его и отпасовал на Диаша, который буквально расстреливал пустые ворот.

Португалия продолжила атаковать и довольно быстро забила второй мяч. Хорваты выглядели растерянными в эти минуты. После заброса в штрафную Жота вырвался на оперативный простор и смог сделал очень неплохую передачу на Фелиша. Немного коряво, но пробил Фелиш, мяч с отскоком от земли залетел в сетку.

Невероятными усилиями "клетчатые" смогли отыграться. Казалось, что атака через центр захлебнулась, Влашич отбросил мяч назад, и тут Ковачич решился пробить. Получилось точно в дальний угол. Руй Патрисиу долго оставался без роботы и не смог выручить во время неожиданного выстрела - 2:2.

И все же гости вырвали победу - на последних минутах грубейшую ошибку допустил Ливакович, на выходе поймал и выпустил мяч, Диаш воспользовался этой оплошностью. Поражение могло стать провалом Хорватии, но в параллельном матче Франция обыграла Швецию 4:2 и хорваты сохранили прописку в высшем дивизионе Лиги Наций. Всего одна победа была в турнире у подопечных Далича (2:1 над Швецией) и это позволило обойти скандинавскую сборную в итоговой турнирной таблице. Португалия финишировала второй, что было известно еще до начала матча.

Лига Наций. Шестой тур. Лига А

Главній арбитр: Майкл Оливер (Англия)

Стадион: Полюд (Сплит, Хорватия)

Хорватия - Португалия 2:3

Голы: Ковачич 29, Ковачич 65 - Диаш 52, Фелиш 60, Диаш 90

Хорватии: 1. Ливакович, 6. Ловрен, 16. Брадарич, 21. Юранович, 4. Перишич, 5. Шкорич, 8. Ковачич, 10. Модрич, 13. Влашич (Оршич 84), 17. Рог, 15. Пашалич (Брекало 65).

Португалия: 1. Руй Патрисиу, 2. Н. Семеду, 4. Диаш, 19. Руй Мариу (Конселу 71), 3. Р. Семеду, 8. Моутинью, 11. Фернандеш (Тринкан 46), 13. Перейра (Оливейра 77), 23. Фелиш (Бернарду Силва 71), 21. Жота (Паулиньо 77), 7. Роналду.

Предупреждения: Рог 21, Перишич 57 - Роналду 54

Удаления: Рог М. 51