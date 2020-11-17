Лига наций УЕФА
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ЛН. Фареры и Гибралтар наиграли на повышение
Теперь будут играть в Лиге С
Завершились последние матчи Лиги Наций в Лиге D, а значит самое время подводить итог.
Первое место в своих группах заняли Гибралтар и Фарерские острова, и в новом розыгрыше они будут выступать в дивизионе С.
Андорра - Латвия 0:5
Голы: Черномордый 6, Икауниек 57, 60, Гутковскис 70 (п), Раймондс 90 (п)
Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Голы: Брандл 17 (аг) - Фрик 44
Мальта - Фарерские острова 1:1
Голы: Вильомье 54 - Йонсон 70
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