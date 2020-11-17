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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Фареры и Гибралтар наиграли на повышение

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Теперь будут играть в Лиге С

ЛН. Фареры и Гибралтар наиграли на повышение
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Завершились последние матчи Лиги Наций в Лиге D, а значит самое время подводить итог.

Читайте такжеЛига Наций. Гибралтар выиграл второй матч подряд, две ничьих в группе D

Первое место в своих группах заняли Гибралтар и Фарерские острова, и в новом розыгрыше они будут выступать в дивизионе С.

Андорра - Латвия 0:5
Голы: Черномордый 6, Икауниек 57, 60, Гутковскис 70 (п), Раймондс 90 (п)

Гибралтар - Лихтенштейн 1:1
Голы: Брандл 17 (аг) - Фрик 44

Мальта - Фарерские острова 1:1
Голы: Вильомье 54 - Йонсон 70

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В статье: Андорра Латвия Лихтенштейн Мальта Фарерские острова Гибралтар
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