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ЛН. Черногория повышается в классе, Кипр вылетает, Люксембург без Жерсона остается на переэкзаменовку
В низших лигах своя борьба
В группе 1 Лиги С турнира
На повышение в классе претендовали Черногория и Люксембург, причем первые имели фору в турнирной таблице в 1 очко.
Впрочем, черногорцы уже к перерыву решили задачу, забив 3 гола киприотом, победив, в итоге, со счетом 4:0, в то время как Люксембург без Жерсона Родригеса,
В итоге, Черногория повышается в классе, Кипр, который на удивление слабо провел турнир, вылетает в Лигу D, ну а Люксембург и Азербайджан остаются на переэкзаменовку на следующие два года.
Люксембург – Азербайджан 0:0
Черногория – Кипр 4:0
Голы: Йоветич (14), Больевич (25, 28), Мутоша (60)
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