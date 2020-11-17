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Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Черногория повышается в классе, Кипр вылетает, Люксембург без Жерсона остается на переэкзаменовку

Лига наций УЕФА
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В низших лигах своя борьба

ЛН. Черногория повышается в классе, Кипр вылетает, Люксембург без Жерсона остается на переэкзаменовку
Новина українською

В группе 1 Лиги С турнира Лиги наций состоялись матчи последнего тура.

На повышение в классе претендовали Черногория и Люксембург, причем первые имели фору в турнирной таблице в 1 очко.

Впрочем, черногорцы уже к перерыву решили задачу, забив 3 гола киприотом, победив, в итоге, со счетом 4:0, в то время как Люксембург без Жерсона Родригеса, у которого был диагностирован коронавирус, не смог одолеть сопротивление Азербайджана.

В итоге, Черногория повышается в классе, Кипр, который на удивление слабо провел турнир, вылетает в Лигу D, ну а Люксембург и Азербайджан остаются на переэкзаменовку на следующие два года.

Люксембург – Азербайджан 0:0

Черногория – Кипр 4:0

Голы: Йоветич (14), Больевич (25, 28), Мутоша (60)

ЛН. Черногория повышается в классе, Кипр вылетает, Люксембург без Жерсона остается на переэкзаменовку - изображение 1
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В статье: Азербайджан Кипр Люксембург Черногория
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