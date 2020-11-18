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Поиздевались и выиграли группу. Испания - Германия 6:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Ночной кошмар Йоахима Лева

Поиздевались и выиграли группу. Испания - Германия 6:0. Видео голов и обзор матча
UA-Футбол
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Вашему вниманию видеообзор центрального матча дня в Лиге Наций. Сборная Испании на своем поле принимала Германию.

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"Красная фурия", несмотря даже на травму капитана, забила в ворота "немецкой машины" шесть голов - по три в каждом из таймов. Герой встречи - Ферран Торрес, оформивший хет-трик.

Таким образом, Испания выиграла группу, набрав 11 очков и теперь сыграет в финале четырех Лиги Наций.

Испания – Германия 6:0
Голы: Мората 17, Ферран Торрес 33, Родри 38, Ферран Торрес 55, Ферран Торрес 72, Оярсабаль 89

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В статье: Германия Испания
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Комментарии (1)
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GOLD-MAN-ANGLO-SAX
18.11.2020 в 00:45
Испания с самого начала питалась вытащить Украину на второе место в группе поэтому и слили им матч, потому и Рамос махал с 11 метров , дважды. Потому и сливали игру Швейцарии чтобы замотивировать при игре с немцами сборную Украины, но сборная Украины непоколебима в своем игровом статусе и лучшее для нее место это третье. Испания устроила лишь себе проблем перед последним туром ибо знала что пройдут немцев налегке. Кто то в большом футболе занимается договорняками.
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