Поиздевались и выиграли группу. Испания - Германия 6:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор центрального матча дня в Лиге Наций. Сборная Испании на своем поле принимала Германию.

"Красная фурия", несмотря даже на травму капитана , забила в ворота "немецкой машины" шесть голов - по три в каждом из таймов. Герой встречи - Ферран Торрес, оформивший хет-трик.

Таким образом, Испания выиграла группу, набрав 11 очков и теперь сыграет в финале четырех Лиги Наций.

Испания – Германия 6:0

Голы: Мората 17, Ферран Торрес 33, Родри 38, Ферран Торрес 55, Ферран Торрес 72, Оярсабаль 89