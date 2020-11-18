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Поиздевались и выиграли группу. Испания - Германия 6:0. Видео голов и обзор матча
Ночной кошмар Йоахима Лева
Вашему вниманию видеообзор центрального матча дня в Лиге Наций. Сборная Испании на своем поле принимала Германию.
"Красная фурия", несмотря даже на
Таким образом, Испания выиграла группу, набрав 11 очков и теперь сыграет в финале четырех Лиги Наций.
Испания – Германия 6:0
Голы: Мората 17, Ферран Торрес 33, Родри 38, Ферран Торрес 55, Ферран Торрес 72, Оярсабаль 89
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