ЛН. Два полуфиналиста турнира, неудачники лиги А и другие результаты перед заключительным игровым днем

18-е ноября – последний игровой день группового этапа Лиги наций. Именно после матчей, которые запланированы на эту дату, определятся все полуфиналисты турнира, а также сформируется окончательная сетка понижения / повышение в классе.

Однако некоторые вопросы уже закрыты.

Дивизион А

В "финал четырех" из Дивизиона А уже вышли Франция и Испания. Еще два полуфиналиста определятся в борьбе Италии, Нидерландов, Польши, и Бельгии с Данией.

Вылетают из элитного дивизиона Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция. Еще один неудачник определится в, вероятно, кулуарной борьбе между Швейцарией и Украиной.

Дивизион В

Из Лиги В официально в классе пока никто не повысился. На элитный дивизион претендуют Австрия / Норвегия, Чехия / Шотландия, Россия / Венгрия, Финляндия / Уэльс.

Также в этом дивизионе пока не определился ни один неудачник, который понизится в классе.

Дивизион С

Из третьей по рангу лиги в дивизион В повысилась Черногория. На еще три места в Лиге В претендуют Северная Македония / Армения, Словения / Греция, Беларусь / Албания.

Вылетают из этой лиги Кипр, Эстония, Косово или Молдова, Литва или Казахстан.

Дивизион D

Из наименее статусного дивизиона повысились в классе Фарерские острова и Гибралтар. С этой лиги никто не вылетает.