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ЛН. Два полуфиналиста турнира, неудачники лиги А и другие результаты перед заключительным игровым днем
Финишная прямая группового этапа
18-е ноября – последний игровой день группового этапа Лиги наций. Именно после матчей, которые запланированы на эту дату, определятся все полуфиналисты турнира, а также сформируется окончательная сетка понижения / повышение в классе.
Однако некоторые вопросы уже закрыты.
- Дивизион А
В "финал четырех" из Дивизиона А уже вышли Франция и Испания. Еще два полуфиналиста определятся в борьбе Италии, Нидерландов, Польши, и Бельгии с Данией.
Вылетают из элитного дивизиона Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция. Еще один неудачник определится в, вероятно, кулуарной борьбе между Швейцарией и Украиной.
- Дивизион В
Из Лиги В официально в классе пока никто не повысился. На элитный дивизион претендуют Австрия / Норвегия, Чехия / Шотландия, Россия / Венгрия, Финляндия / Уэльс.
Также в этом дивизионе пока не определился ни один неудачник, который понизится в классе.
- Дивизион С
Из третьей по рангу лиги в дивизион В повысилась Черногория. На еще три места в Лиге В претендуют Северная Македония / Армения, Словения / Греция, Беларусь / Албания.
Вылетают из этой лиги Кипр, Эстония, Косово или Молдова, Литва или Казахстан.
- Дивизион D
Из наименее статусного дивизиона повысились в классе Фарерские острова и Гибралтар. С этой лиги никто не вылетает.
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