Украина не сыграла, а немцы опозорились. Главные новости от 17 ноября

Украина и Швейцария должны были в очном противостоянии решить, кто останется в элитном дивизионе Лиги Наций еще на год, но утром у троих украинцев тесты на COVID оказались положительными, и местные власти закрыли нашу команду на карантин. Ни о каком футболе уже речи идти не могло. Точнее, УЕФА предложил УАФ найти резервистов и задействовать их, однако та отказалась, и вот тогда вариантов уже точно не осталось. Теперь судьбу матча будут решать в кабинетах и, честно говоря, шансов у нас меньше, чем было бы в случае выхода на поле.

Команда Руслана Ротаня давным-давно потеряла шансы пробиться в финальную часть Евро, но играть не бросила, и за это ей спасибо. Вчера в тяжелейших условиях под мокрым снегом наши парни разгромили Северную Ирландию, забив британцам три мяча за шесть минут - с 68-й по 74-ю отличились Бабогло, Исаенко и Кухаревич. Фантастическая оперативность, которая, однако не сказалась на турнирной таблице, где выше Украины финишировали Румыния и Дания.

С тридцатых годов прошлого века немцы не проигрывали так крупно в официальных матчах. 0:6 - это нечто аномальное для Бундестим, но в этот вечер команда Йоахима Лева откровенно забыла выйти на поле. Испанцы разрывали гостей все 90 минут, но больше других Ферран Торрес из "Ман Сити", на счету которого хет-трик. "Фурия Роха" с блеском вышла в плей-офф Лиги Наций, а вот немцам пора призадуматься. Уже с Украиной их оборона выглядела уязвимой, но выручили штанги. Испанцы таких подарков не простили. Оправданий у Йоахима Лева не осталось.

Из дивизиона D в дивизион C поднялись Гибралтар и Фарерские острова. Кому-кому, а вот футбольным карликам Лига Наций подарила незабываемые минуты. Касательно же более сильных команд, то здесь Франция еще раз обыграла Швецию (4:2), а Португалия - Хорватию (3:2). По итогу этих разборок скандинавы отправились из элитного дивизиона во второй, а вот "Ле Бле", как и Испанию, ждет полуфинал.

Играл вчера и Люксембург, но без динамовца Жерсона Родригеса - у него тоже диагностировали коронавирус. Хорошо, что первая группа заболевших киевлян уже сдала негативные тесты, иначе Мирче Луческу некого было бы выпускать в ближайших матчах. Напомним, у Цыганкова и Сидорчука тоже обнаружили COVID буквально на днях в лагере сборной. Без Жерсона "Динамо" будет нелегко: у него 4 гола в 14 матчах на старте сезона.

ФИФА перенесла КЧМ с декабря на февраль следующего года, о чем и отрапортовала на своем сайте. Страннейшее решение, откровенно говоря. Календарь и без того забит, новые больные появляются каждый день, но ФИФА не отменила, а лишь отложила второстепенный турнир на два месяца. Футбольные чиновники озабочены выполнением спонсорских контрактов гораздо больше, чем здоровьем игроков.

Ну и напоследок о некогда грозном, а нынче вызывающем жалость львовском клубе. Он в перенесенном матче тура Второй лиги проиграл дублю "Оболони" - 0:1. Это восьмое поражение для "Карпат" в 10 турах нового чемпионата. Ниже падать просто некуда. Новые собственники клуба явно ведут его явно куда-то не туда.