Франция - Швеция 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Швеция, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы остаться в дивизионе А, скандинавам нужно было набирать очки, или же пропустить меньше, чем Хорватия в игре с Португалией. Но они со своим заданием не справились, хоть и забили гол уже на четвертой минуте. Жиру, Павар и Коман обеспечили трехцветным уверенную победу. Поэтому Швеция следующий розыгрыш Лиги Наций проведет в дивизионе В.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. Шестой тур

Франция - Швеция - 4:2

Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+4 - Классон, 4, Квайсон, 88