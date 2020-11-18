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Франция - Швеция 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Франция - Швеция, 17 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Швеция, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы остаться в дивизионе А, скандинавам нужно было набирать очки, или же пропустить меньше, чем Хорватия в игре с Португалией. Но они со своим заданием не справились, хоть и забили гол уже на четвертой минуте. Жиру, Павар и Коман обеспечили трехцветным уверенную победу. Поэтому Швеция следующий розыгрыш Лиги Наций проведет в дивизионе В.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. Шестой тур
Франция - Швеция - 4:2
Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+4 - Классон, 4, Квайсон, 88
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