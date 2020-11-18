  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Франция - Швеция 4:2. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - Швеция 4:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Франция - Швеция, 17 ноября 2020

Франция - Швеция 4:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Франция - Швеция, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы остаться в дивизионе А, скандинавам нужно было набирать очки, или же пропустить меньше, чем Хорватия в игре с Португалией. Но они со своим заданием не справились, хоть и забили гол уже на четвертой минуте. Жиру, Павар и Коман обеспечили трехцветным уверенную победу. Поэтому Швеция следующий розыгрыш Лиги Наций проведет в дивизионе В.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 4. Шестой тур
Франция - Швеция - 4:2
Голы: Жиру, 16, 59, Павар, 36, Коман, 90+4 - Классон, 4, Квайсон, 88

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Кингсли Коман Национальная сборная Франции национальная сборная Швеции
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...