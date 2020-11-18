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Хорватия - Португалия 2:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Хорватия - Португалия, 17 ноября 2020
Сборная Хорватии удержалась в дивизионе А. Чтобы не понизиться в классе, ей нужно было сыграть лучше, чем Швеция в параллельном матче. Выиграть не удалось, но и скандинавы проиграли Франции, при этом балканцы пропустили на один гол меньше, чем их конкуренты. Ну а главным героем игры стал защитник Рубен Диаш - он оформил дубль, причем второй свой гол забил на 90-й минуте.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 3. Шестой тур
Хорватия - Португалия 2:3
Голы: Ковачич 29, Ковачич 65 - Диаш 52, Фелиш 60, Диаш 90
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