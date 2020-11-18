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"Я невероятно зол, сильно расстроен и опустошен". Гнабри – про 0:6 от Испании
Серж на связи
Вингер национальной сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал крупное поражение от Испании (0:6) в 6-м туре Лиги наций. Цитирует немца УЕФА.
"Мы все пробовали. Можно было видеть, что мы меняли расстановку, стиль игры в атаке. Но Испания сыграла невероятно. Это опустошающее чувство. Думаю, это видно по моему лицу и слышно в моем голосе. Я невероятно зол и сильно расстроен".
Сборная Испании с 11 очками после 6 матчей финишировала на первом месте в своей группе Лиги A и вышла в плей-офф Лиги наций. Германия (9) заняла вторую позицию.
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