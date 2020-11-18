"Я невероятно зол, сильно расстроен и опустошен". Гнабри – про 0:6 от Испании

Вингер национальной сборной Германии Серж Гнабри прокомментировал крупное поражение от Испании (0:6) в 6-м туре Лиги наций. Цитирует немца УЕФА.

"Мы все пробовали. Можно было видеть, что мы меняли расстановку, стиль игры в атаке. Но Испания сыграла невероятно. Это опустошающее чувство. Думаю, это видно по моему лицу и слышно в моем голосе. Я невероятно зол и сильно расстроен".