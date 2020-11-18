Польша - Нидерланды. Анонс и прогноз матча Лиги Наций

18 ноября. 21:45. Лига Наций. Группа А1. Шестой тур

Хожув. "Шленски"

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Ещё в воскресенье утром сборная Польши возглавляла группу А1, верила в способность выиграть её, а критики главного тренера Ежи Бженчека притихли. Нидерланды же тащили на себе ношу пяти матчей без побед подряд, а их нового наставника Франка де Бура уже объявляли неудачником. После пятого тура всё кардинально изменилось. Поляки вернулись из Италии в депрессии, в отчаянии, охота на Бженчека возобновилась. А голландцы после классной победы над Боснией говорят о прорыве. Обе они уступают Италии и сегодня не зависят от себя. Впрочем, значение этого матча большее, чем турнирное.

"Оранье" отыграли против боснийцев (3:1) небезгрешно, позволяли им атаковать, остановились в середине второго тайма и чуть не позволили сократить счёт до минимума. Зато начали оба тайма в атаке блестяще. Мемфис Депай резонно заявил, что ещё до перерыва должны были забивать 4-5 мячей, Жоржиньо Вейналдум забил два по итогам трёхходовок через правый фланг уже к 14-ой минуте. Потому первый победный матч де Бура назвали одним из лучших от сборной за последние годы. Тренер отмечал прежде всего скорость, постоянное движение и игру вперёд. Именно такую Голландию все хотят видеть.

Такую Польшу не хочет видеть никто. Даже 2:19 по ударам по воротам в Италии не освещают пропасть до дна. СМИ говорят об унижении, о достижении дна "вновь с этим тренером", о безнадёжной игре, худшей за последние годы. О тренировках в тихой, подавленной атмосфере. А интервью Роберта Левандовски с молчанием и дикими глазами при вопросе о тактике на матч уже стало легендарным, затем лидер сборной открыто назвал тактику очень плохой. Сообщается о его ссоре с Бженчеком даже с использованием слова "бунт", о том, что на тренировках они держатся подальше друг от друга. Морозная атмосфера.

Правый защитник Бартош Берешински не увидел ни одной позитивной вещи: "Мы играли так, как они хотели". Центрдеф Камил Глик, играющий в сборной с 2010-го года, не помнит ничего подобного. "Нас опустили на землю. Вылили ледяную воду на наши горячие головы. Мы уже подумали, что можем выиграть Лигу Наций. Но мы лишь посредственная команда". И даже глава Федерации Збигнев Бонек заявил, что соперник "сожрал нас" и наказал максимально жестоко. Настроение в сборной очевидно.

Кадры

Де Бур заявил, что сборной нужны свежие ноги. То есть - он будет искать ротацию. Трудная задача в свете травм в обороне и отличной игры в целом. Возможно, в центре обороны появится дебютант Ботман из "Лилля", остановивший самого Златана в начале месяца. Возможно, Дейли Блинд сместится на фланг и предоставит Вейндалю отдых. Либо ван Аанхольт. А ван де Беек в центре поля - Клаассену. Возможно, Депай вернётся в центр атаки за счёт слабого Люка Де Йонга. Хотя и возвращение Мемфиса на фланг уже объявили гениальным решением де Бура. Также вспомним о 21-летнем форварде ПСВ Малене.

Бженчек уже объявил, что в рамках ротации Войцеха Щесны в воротах заменит Лукаш Фабиански. Томаш Кендзёра, неожиданно выпавший из стартового состава в Италии, должен вернуться. Берешински, игравший вместо него справа, может прикрыть слабый левый фланг. Хотя там всё же есть более профильный игрок Рыбусь. Без Камила Глика оборона ещё хуже. Гжегож Крыховяк под огнём критики, и его место в центре поля под угрозой. Тем более, что почему-то начавший в Реджо-Эмилии в запасе Зелински обязан вернуться. Опыт Гросицки может помочь на левом фланге атаки.

Левандовски? Сообщают о его травме. Отношения с тренером также могут повлиять на решение по нему. Хотя Бженчек заявил, что тема интервью закрыта и форвард тренировался как следует. Если Роберта не окажется в стартовом составе, автор гола в ворота Украины Кшиштоф Пьонтек готов выйти. Аркадиуш Милик также здесь, хотя он не играет за "Наполи", и это заметно.

Польша: Фабиански, Кендзёра, Глик, Валюкевич, Берешински, Клих, Зелински, Линетти, Йозвяк, Гросицки, Левандовски (Пьонтек)

Нидерланды: Крул, Думфриз, Де Фрай, Блинд, ван Аанхольт, Ф. Де Йонг, ван де Беек, Вейналдум, Бергхюйс, Мален, Депай

Прогноз: Польша - Нидерланды 1:2

В стане "Оранье" не только восхищались, но и говорили о потерях мяча и интенсивности во втором тайме. То есть - отнеслись к игре против Боснии трезво. Они не очень верят в осечку Италии в Сараево, но думают прежде всего о себе. Желают закрепить предыдущую победу и снять вопросы по де Буру. А в Польше как раз думают не о борьбе за выход из группы, а о будущем Бженчека. Да и статистика очных матчей ясна - четыре победы (1:0 дома в первом туре) и девять матчей без поражений голландцев подряд. Конечно, борьба будет. Но в итоге настойчивость и вера гостей в себя решат.