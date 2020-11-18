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"Бегали туда-сюда. Оставить свободные зоны было смерти подобно". Лев – о разгроме 0:6 от испанцев

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Йогги расстроен

"Бегали туда-сюда. Оставить свободные зоны было смерти подобно". Лев – о разгроме 0:6 от испанцев
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение испанцам со счетом 0:6 в рамках 6-го тура Лиги наций. Цитирует наставника УЕФА.

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"Крайне неудачный для нас день. Ничего не работало – ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы забыли про все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, забыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно".

Отметим, что в пяти из девяти последних матчей Лиги наций команда Лева пропускала два мяча или больше. Это самое крупное поражение Германии в турнирном поединке.

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В статье: Германия Йоахим Лев Испания Лига Наций
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (2)
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Fata Morgana (Запорожье)
18.11.2020 в 10:09
Так вам и надо!! Это чтобы не считали Лигу Наций второсортным турниром! Видать наши хлопчики хорошенько вас погоняли коли сил на испашек (Рамос-кузёл) не хватило!
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Kolibri (Киевоград)
18.11.2020 в 09:57
Туда, сюда, обратно.....
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