"Бегали туда-сюда. Оставить свободные зоны было смерти подобно". Лев – о разгроме 0:6 от испанцев

Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение испанцам со счетом 0:6 в рамках 6-го тура Лиги наций. Цитирует наставника УЕФА.

"Крайне неудачный для нас день. Ничего не работало – ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы забыли про все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, забыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно".