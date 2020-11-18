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"Бегали туда-сюда. Оставить свободные зоны было смерти подобно". Лев – о разгроме 0:6 от испанцев
Йогги расстроен
Главный тренер национальной сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал поражение испанцам со счетом 0:6 в рамках 6-го тура Лиги наций. Цитирует наставника УЕФА.
"Крайне неудачный для нас день. Ничего не работало – ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы забыли про все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, забыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно".
Отметим, что в пяти из девяти последних матчей Лиги наций команда Лева пропускала два мяча или больше. Это самое крупное поражение Германии в турнирном поединке.
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