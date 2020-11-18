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Нойер: Не самое лучшее время для такого матча, но у Германии еще есть время исправиться
Мануэль на связи
Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер пропустил 6 безответных голов в поединке с Испании. Он дал комментарий пресс-службе УЕФА.
"Нужно было больше друг с другом говорить, особенно после первого гола. Сегодня нам сильно не хватало на поле общения. Это было не самое лучшее время для такой игры, но время исправиться еще есть. Сегодня проблемы с языком жестов и коммуникацией были у всех нас".
Германия потерпела самое крупное поражение в истории в официальном матче. Предыдущим самым крупным проигрышем была неудача с венграми на ЧМ-1954 (3:8).
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