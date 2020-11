Нойер впервые в карьере пропустил 6 голов за матч – все цифры позора немцев и триумфа испанцев

Сборная Германии крупно уступила главной команде Испании (0:6) в 6-м туре Лиги наций. Мы собрали для вас основные цифры после поражения Бундестим.

• В воротах немцев весь матч провел голкипер "Баварии" Мануэль Нойер. Он пропустил 6 голов впервые в профессиональной карьере (как на клубном уровне, так и на уровне сборной). За Германию Нойер выступает с 2009 года, за взрослые команды клубов он играет с 2006 года.

• Германия потерпела самое крупное поражение в турнирном матче.

• Испания выиграла последние девять матчей на своем поле, пропустив всего один гол.

• Испания не уходила с поля без гола в 46 из 48 последних матчей. В 13 из 16 последних она забивала три или больше.

• В последних 23 матчах сборной Испании забито 76 голов.

• Германия выиграла всего два (оба с Украиной) из десяти матчей в Лиге наций (В2 Н5 П3).

• В пяти из девяти последних матчей Лиги наций команда Лева пропускала два мяча или больше.

• Серхио Рамос вошел в ТОП-3 по матчам за сборную. До мирового рекорда – 6 игр. Это была его 178-я игра на уровне сборных.

• Германия пропустила три гола в первом тайме впервые с 1958 года.

• Ферран Торрес забил три гола Германии. Это его первый хет-трик в карьере.

• Испания выиграла 7 последних домашних матчей с разницей 30:0.

• "Красная Фурия" – первая команда за 5 лет, которая не пропустила от немцев. В 2015-м подобное удалось французам в товарищеском матче.

• Нойер сыграл свой 96 матч за Бундестим, превзойдя Зеппа Майера как голкипера сборной с наибольшим количеством матчей за сборную.

