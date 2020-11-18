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Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Перу

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Форвард Интера сумел отличиться в этом матче

Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Перу
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Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Перу (2:0).

23-летний нападающий отличился после передачи полузащитника Леандро Паредеса.

"Мы были спокойнее и сохранили владение мячом. Паредес увидел движение, которое я сделал, и сделал хороший пас, чтобы я забил. Думаю, мы сыграли очень хорошо, так что мы очень счастливы", — приводит слова Мартинеса Football Italia.

Напомним, что Аргентина победила Перу со счетом 2:0

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В статье: Интер (Милан) Национальная сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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