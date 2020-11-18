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Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над Перу
Форвард Интера сумел отличиться в этом матче
Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче квалификации чемпионата мира-2022 против Перу (2:0).
23-летний нападающий отличился после передачи полузащитника Леандро Паредеса.
"Мы были спокойнее и сохранили владение мячом. Паредес увидел движение, которое я сделал, и сделал хороший пас, чтобы я забил. Думаю, мы сыграли очень хорошо, так что мы очень счастливы", — приводит слова Мартинеса Football Italia.
Напомним, что Аргентина победила Перу со счетом 2:0
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