  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. "Такого провала еще не было". Лотар Маттеус недоволен сборной Германией
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Такого провала еще не было". Лотар Маттеус недоволен сборной Германией

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

И назвал игроков, которых стоит вернуть

"Такого провала еще не было". Лотар Маттеус недоволен сборной Германией
UA-Футбол
Новина українською

Экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался о вчерашнем поражении бундестим. Напомним, что команда Лева была разбита Испанией.

Читайте такжеИспания - Германия 6:0. Избиение

"Я еще никогда не видел такого провала. Леву стоит снова вызвать Мюллера, Хуммельса и Боатенга - они могут стать лидерами. Но не думаю, что тренер изменит свое решение", - заявил Маттеус.

Отметим, что вчерашнее поражение не позволило Германии занять первое место в Лиге Наций.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Лотар Маттеус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...