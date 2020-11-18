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"Такого провала еще не было". Лотар Маттеус недоволен сборной Германией
И назвал игроков, которых стоит вернуть
Экс-капитан сборной Германии Лотар Маттеус высказался о вчерашнем поражении бундестим. Напомним, что команда Лева была разбита Испанией.
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"Я еще никогда не видел такого провала. Леву стоит снова вызвать Мюллера, Хуммельса и Боатенга - они могут стать лидерами. Но не думаю, что тренер изменит свое решение", - заявил Маттеус.
Отметим, что вчерашнее поражение не позволило Германии занять первое место в Лиге Наций.
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