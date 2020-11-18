  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. ЛН. Албания обыграла Беларусь и заняла первое место в группе
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Албания обыграла Беларусь и заняла первое место в группе

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Вышли в дивизион В

ЛН. Албания обыграла Беларусь и заняла первое место в группе
UA-Футбол
Новина українською

Завершились последние матча в 4-й группе дивизиона С. Определились сильнейшая и слабейшая из команд.

Читайте такжеЛН. Два полуфиналиста турнира, неудачники лиги А и другие результаты перед заключительным игровым днем

Албания в очном матче с Беларусью решала, кто займет первое место. Для хозяев трех голов в первом тайме оказалось достаточным - "горные орлы" в следующем розыгрыше будут играть в дивизионе В.

Казахстан не смог победить Литву и не избежал понижение.

Албания - Беларусь 3:2
Голы: Чикаллеши 20, 27 (п), Манаж 44 - Скавыш 35, Эбонг 80

Казахстан - Литва 1:2
Голы: Аймбетов 38 - Воробйовас 40, Новиковас 90+4

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Албания Беларусь Казахстан Литва
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...