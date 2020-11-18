ЛН. Албания обыграла Беларусь и заняла первое место в группе

Завершились последние матча в 4-й группе дивизиона С. Определились сильнейшая и слабейшая из команд.

Албания в очном матче с Беларусью решала, кто займет первое место. Для хозяев трех голов в первом тайме оказалось достаточным - "горные орлы" в следующем розыгрыше будут играть в дивизионе В.

Казахстан не смог победить Литву и не избежал понижение.

Албания - Беларусь 3:2

Голы: Чикаллеши 20, 27 (п), Манаж 44 - Скавыш 35, Эбонг 80

Казахстан - Литва 1:2

Голы: Аймбетов 38 - Воробйовас 40, Новиковас 90+4