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Соперник сборной Украины на Евро проиграл Армении и не смог повыситься в Лиге наций

Лига наций УЕФА
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Дуэль Хочолавы и Тамма завершилась без голов

Соперник сборной Украины на Евро проиграл Армении и не смог повыситься в Лиге наций
UA-Футбол
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Сборная Северной Македонии не смогла покинуть лигу С Лиги наций, повысившись в классе. В заключительном для себя матче турнира подопечные Игора Ангеловски уступили Армении.

Северомакедонцы практически тотально владели мячом. Важно понимать, что для сохранения первой строчки гостям было достаточно и ничьей, поэтому вперёд рваться команда не очень-то и спешила. Всё понемногу тянулось к финальному свистку с нулями на табло, пока у "красных львов" не провалился левый фланг обороны. Амбарцумян воспользовался этим и при входе в штрафную скорее наугад, чем акцентированно решил бить - снаряд после серии рикошетов залетел под дальнюю стойку ворот. В попытках спасти игру и путёвку в лигу В гости едва не наварили ещё больше, но Армения в финальные минуты не реализовала чистый выход один на один.

Эта победа подарила хозяевам возможность повыситься в классе. А Северная Македония за два розыгрыша Лиги наций не смогла пройти лигу D и лигу С.

Напомним, что Северная Македония - соперник сборной Украины на Евро-2020, который должен состояться летом 2021 года.

В другом поединке этой группы Грузия с Давидом Хочолавой и Эстония с Йоонасом Таммом расписали нулевую ничью. Этот поединок уже не влиял на турнирное положение сборных, ведь прибалты досрочно оформили вылет в лигу D

Армения - Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян 55

Грузия - Эстония 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Армения 6 3 2 1 9-6 +3 11
2 Северная Македония 6 2 3 1 9-8 +1 9
3 Грузия 6 1 4 1 6-6 0 7
4 Эстония 6 0 3 3 5-9 -4 3
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В статье: Армения Северная Македония
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