Соперник сборной Украины на Евро проиграл Армении и не смог повыситься в Лиге наций

Сборная Северной Македонии не смогла покинуть лигу С Лиги наций, повысившись в классе. В заключительном для себя матче турнира подопечные Игора Ангеловски уступили Армении.

Северомакедонцы практически тотально владели мячом. Важно понимать, что для сохранения первой строчки гостям было достаточно и ничьей, поэтому вперёд рваться команда не очень-то и спешила. Всё понемногу тянулось к финальному свистку с нулями на табло, пока у "красных львов" не провалился левый фланг обороны. Амбарцумян воспользовался этим и при входе в штрафную скорее наугад, чем акцентированно решил бить - снаряд после серии рикошетов залетел под дальнюю стойку ворот. В попытках спасти игру и путёвку в лигу В гости едва не наварили ещё больше, но Армения в финальные минуты не реализовала чистый выход один на один.

Эта победа подарила хозяевам возможность повыситься в классе. А Северная Македония за два розыгрыша Лиги наций не смогла пройти лигу D и лигу С.

Напомним, что Северная Македония - соперник сборной Украины на Евро-2020, который должен состояться летом 2021 года.

В другом поединке этой группы Грузия с Давидом Хочолавой и Эстония с Йоонасом Таммом расписали нулевую ничью. Этот поединок уже не влиял на турнирное положение сборных, ведь прибалты досрочно оформили вылет в лигу D

Армения - Северная Македония 1:0

Гол: Амбарцумян 55

Грузия - Эстония 0:0