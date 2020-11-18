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Соперник сборной Украины на Евро проиграл Армении и не смог повыситься в Лиге наций
Дуэль Хочолавы и Тамма завершилась без голов
Сборная Северной Македонии не смогла покинуть лигу С Лиги наций, повысившись в классе. В заключительном для себя матче турнира подопечные Игора Ангеловски уступили Армении.
Северомакедонцы практически тотально владели мячом. Важно понимать, что для сохранения первой строчки гостям было достаточно и ничьей, поэтому вперёд рваться команда не очень-то и спешила. Всё понемногу тянулось к финальному свистку с нулями на табло, пока у "красных львов" не провалился левый фланг обороны. Амбарцумян воспользовался этим и при входе в штрафную скорее наугад, чем акцентированно решил бить - снаряд после серии рикошетов залетел под дальнюю стойку ворот. В попытках спасти игру и путёвку в лигу В гости едва не наварили ещё больше, но Армения в финальные минуты не реализовала чистый выход один на один.
Эта победа подарила хозяевам возможность повыситься в классе. А Северная Македония за два розыгрыша Лиги наций не смогла пройти лигу D и лигу С.
Напомним, что Северная Македония - соперник сборной Украины на Евро-2020, который должен состояться летом 2021 года.
В другом поединке этой группы Грузия с Давидом Хочолавой и Эстония с Йоонасом Таммом расписали нулевую ничью. Этот поединок уже не влиял на турнирное положение сборных, ведь прибалты досрочно оформили вылет в лигу D
Армения - Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян 55
Грузия - Эстония 0:0
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Армения
|6
|3
|2
|1
|9-6
|+3
|11
|2
|Северная Македония
|6
|2
|3
|1
|9-8
|+1
|9
|3
|Грузия
|6
|1
|4
|1
|6-6
|0
|7
|4
|Эстония
|6
|0
|3
|3
|5-9
|-4
|3
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