  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. ЛН. Италия выигрывает группу А1 на классе
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Италия выигрывает группу А1 на классе

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Которого боснийцам не хватило

ЛН. Италия выигрывает группу А1 на классе
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Наций. Группа А1. Шестой тур

Сараево. "Грбавица"

Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Голы: Белотти 22, Берарди 68

Босния и Герцеговина: Пирич, Чорлука, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич (Тодорович 79), Пьянич (Данилович 77), Цимирот, Гояк, Крунич (Лончар 72), Татар (Рахманович 79), Превляк (Хаджич 79)

Италия: Доннарумма, Флоренци (Ди Лоренцо 46), Бастони, Ачерби, Эмерсон, Жоржиньо, Локателли, Барелла, Берарди (Бернардески 82), Белотти (Лазанья 82), Инсинье

Предупреждения: Кадушич 63 - Берарди 65

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Сборные с диаметрально противоположным настроением. Италия с 16-ю победами и пятью ничьими в 21-ом матче с разницей мячей 55:7, в стране восхищаются игрой сборной на атаку, после полной победы над поляками Gazzetta Dello Sport объявил о её возвращении в гранды. Нужно было подтвердить это лишь ещё одним - успехом в Сараево и выходом в полуфинал Лиги Наций. Вроде бы несложно. Боснийцы уже вылетели из Дивизиона А, ищут виновных, нового тренера, потеряли Джеко, Колашинаца, первого вратаря и других из-за коронавируса. Дома они поборолись. Но уровня и веры в себя не хватило.

Первый тайм вроде бы проходил под полным контролем Италии. Она владела мячом когда хотела (58 процентов времени), оборонялась когда хотела, перехватывала и быстро атаковала когда хотела. Вот только последнее делала не так часто. Её главная болезнь - неумение попасть в створ ворот - вновь проявилась. Лишь Берарди попал как следует - Пирич отбил. Инсинье задел стойку. Белотти дважды из отличных позиций пробивал неточно и замкнул "кросс" Инсинье коряво. А в ответ старавшиеся боснийцы могли забить дважды. Превляк в упор попал во вратаря, Гояк - чуть не попал в створ.

Разница была в одном - с прострела Инсинье Андреа всё же попал. И это позволило "адзурри" начать второй тайм уверенными в себе. Хотя их поведение можно и назвать "сонным". На чуть неточные удары Белотти и Эмерсона с острого угла Саничанин ответил таким же. Владение мячом было стерильным. А "драконы" всё так же старались. Но им всё так же не хватало уровня. Который итальянцы продемонстрировали отличным забросом Локателли и отличным ударом Берарди слёта в падении.

Огромный запас прочности и сильнейший игровой фундамент позволяют итальянцам выиграть группу даже не с всегда яркой игрой. В октябре 2021-го года они примут полуфиналы и финал турнира и должны к тому времени лишь добавить в точности ударов. А боснийцам уже в марте придётся начинать всё заново. Хотя, если судить по этому матчу - есть с чего.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Наций сборная Италии сборная Боснии и Герцеговины Национальная сборная Италии Национальная сборная Боснии и Герцеговины
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...