ЛН. Италия выигрывает группу А1 на классе

Лига Наций. Группа А1. Шестой тур

Сараево. "Грбавица"

Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Голы: Белотти 22, Берарди 68

Босния и Герцеговина: Пирич, Чорлука, Хаджикадунич, Саничанин, Кадушич (Тодорович 79), Пьянич (Данилович 77), Цимирот, Гояк, Крунич (Лончар 72), Татар (Рахманович 79), Превляк (Хаджич 79)

Италия: Доннарумма, Флоренци (Ди Лоренцо 46), Бастони, Ачерби, Эмерсон, Жоржиньо, Локателли, Барелла, Берарди (Бернардески 82), Белотти (Лазанья 82), Инсинье

Предупреждения: Кадушич 63 - Берарди 65

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Сборные с диаметрально противоположным настроением. Италия с 16-ю победами и пятью ничьими в 21-ом матче с разницей мячей 55:7, в стране восхищаются игрой сборной на атаку, после полной победы над поляками Gazzetta Dello Sport объявил о её возвращении в гранды. Нужно было подтвердить это лишь ещё одним - успехом в Сараево и выходом в полуфинал Лиги Наций. Вроде бы несложно. Боснийцы уже вылетели из Дивизиона А, ищут виновных, нового тренера, потеряли Джеко, Колашинаца, первого вратаря и других из-за коронавируса. Дома они поборолись. Но уровня и веры в себя не хватило.

Первый тайм вроде бы проходил под полным контролем Италии. Она владела мячом когда хотела (58 процентов времени), оборонялась когда хотела, перехватывала и быстро атаковала когда хотела. Вот только последнее делала не так часто. Её главная болезнь - неумение попасть в створ ворот - вновь проявилась. Лишь Берарди попал как следует - Пирич отбил. Инсинье задел стойку. Белотти дважды из отличных позиций пробивал неточно и замкнул "кросс" Инсинье коряво. А в ответ старавшиеся боснийцы могли забить дважды. Превляк в упор попал во вратаря, Гояк - чуть не попал в створ.

Разница была в одном - с прострела Инсинье Андреа всё же попал. И это позволило "адзурри" начать второй тайм уверенными в себе. Хотя их поведение можно и назвать "сонным". На чуть неточные удары Белотти и Эмерсона с острого угла Саничанин ответил таким же. Владение мячом было стерильным. А "драконы" всё так же старались. Но им всё так же не хватало уровня. Который итальянцы продемонстрировали отличным забросом Локателли и отличным ударом Берарди слёта в падении.

Огромный запас прочности и сильнейший игровой фундамент позволяют итальянцам выиграть группу даже не с всегда яркой игрой. В октябре 2021-го года они примут полуфиналы и финал турнира и должны к тому времени лишь добавить в точности ударов. А боснийцам уже в марте придётся начинать всё заново. Хотя, если судить по этому матчу - есть с чего.