Лига наций УЕФА
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Бельгия - Дания 4:2. Со второй попытки все-таки получилось!
Красные дьяволы сыграют в Финале четырех Лиги наций
Лига наций, дивизион А, группа 2, шестой тур
Брюссель. "Стадион Короля Бодуэна"
Бельгия - Дания 4:2
Голы: Тилеманс 3, Лукаку 57, 69, Де Брюйне 87 - Винд 17, Куртуа 86 авт
Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Денаер, Вертонген (Боята 90+1) - Де Брюйне, Тилеманс, Дендонкер, Шадли - Мартинес, Лукаку, Азар Т (Фокет 77)
Дания: Шмейхель - Васс, Кьер, Кристенсен, Мехлу - Эриксен, Хойбьерг, Делейни (Енсен 70) - Поульсен (Андерсен 76), Олдер Винд (Систо 88), Бретвейт
Предупреждения: Мертенс 50
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