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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия - Дания 4:2. Со второй попытки все-таки получилось!

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Красные дьяволы сыграют в Финале четырех Лиги наций

Бельгия - Дания 4:2. Со второй попытки все-таки получилось!
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Лига наций, дивизион А, группа 2, шестой тур

Брюссель. "Стадион Короля Бодуэна"

Бельгия - Дания 4:2

Голы: Тилеманс 3, Лукаку 57, 69, Де Брюйне 87 - Винд 17, Куртуа 86 авт

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Денаер, Вертонген (Боята 90+1) - Де Брюйне, Тилеманс, Дендонкер, Шадли - Мартинес, Лукаку, Азар Т (Фокет 77)

Дания: Шмейхель - Васс, Кьер, Кристенсен, Мехлу - Эриксен, Хойбьерг, Делейни (Енсен 70) - Поульсен (Андерсен 76), Олдер Винд (Систо 88), Бретвейт

Предупреждения: Мертенс 50

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Бельгии Национальная сборная Дании
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