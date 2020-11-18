ЛН. Чехия шагает в дивизион А, Соломон забивает шотландцам

Завершились матчи шестого тура Лиги Наций 2-й группы дивизиона В. Самое время подводить итоги.

Сборной Чехии нужно было обязательно обыгрывать словаков, чтобы надеятся на первое место. Команда Шилгавы забила по разу в каждом из таймов, параллельно с этим сохранив ворота на замке. Миссия была выполнена. Сборная Словакии опускается в дивизион С.

А вот Шотландия, которая недавно оформила выход на Евро, свой матч проиграла. Обидчиком британцев стал Израиль, в составе которого забил вингер "Шахтера" Манор Соломон .

Чехия - Словакия 2:0

Голы: Соучек 17, Ондаршек 55

Израиль - Шотландия 1:0

Гол: Соломон 44