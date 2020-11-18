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ЛН. Сербия забила пять голов России
Легка победа
Завершились матчи шестого тура Лиги Наций 3-й группы дивизиона В. Самое время подводить итоги.
Сербия в последнем туре разгромила Россию, скрасив тем самым свой пролет
Сербия - Россия 5:0
Голы: Радоньич 10, Йович 25, 45+1, Влахович 41, Младенович 64
⚡ Мајсторија Немање Радоњића! ????????⚔️????#SrcemSvim #Orlovi #Srbija#SRBRUS #NationsLeague #FSS pic.twitter.com/8LZcCkSb8T— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 18, 2020
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