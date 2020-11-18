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ЛН. Сербия забила пять голов России

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Легка победа

ЛН. Сербия забила пять голов России
UA-Футбол
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Завершились матчи шестого тура Лиги Наций 3-й группы дивизиона В. Самое время подводить итоги.

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Сербия в последнем туре разгромила Россию, скрасив тем самым свой пролет мимо Евро-2020. Команда Черчесова пропустила пять голов и лишилась шанса занять первое место в группе. Вместо них в дивизионе А будет играть Венгрия.

Сербия - Россия 5:0
Голы: Радоньич 10, Йович 25, 45+1, Влахович 41, Младенович 64

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В статье: Сербия Россия
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Комментарии (1)
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konogon (Киев)
18.11.2020 в 23:46
Неудачный день был чтобы с колен вставать. Интересно, что бы мы с косабами сделали, если их обидчиков недавно с таким же счётом ушатали? )))
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