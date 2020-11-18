Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига Наций. Венгрия переигрывает Турцию, обходит Россию, и повышается в классе
А турки уходят в низший дивизион
Лига Наций. Шестой тур. Лига В
Стадион: Пушкаш-Арена (Будапешт)
Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Венгрия - Турция 2:0
Голы: Сигер 57, Варга 90+5
Венгрии: 12. Дибуш, 2. Ланг, 3. Хандья, 4. Салаи, 5. Фиола, 7. Него, 8. Надь, 13. Кальмар, 18. Шигер, 19. Кеньвеш, 23. Николич.
Турция: 1. Гюнок, 18. Сангаре, 20. Кабак, 15. Демирал, 6. Туфан, 10. Чалханоглу, 14. Текдемир, 18. Эркин, 21. Кахведжи, 19. Караман, 9. Тосун.
Предупреждения: Чери 54, Дибуш 77, Холендер 78, Дьюрчо 90 - Текдемир 47
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