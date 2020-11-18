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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия - Исландия 4:0. Не заметили викингов

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Команда Саутгейта очень легко разобралась с исландцами

Англия - Исландия 4:0. Не заметили викингов
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Лига Наций. Шестой тур. Лига А

Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Португалия)

Англия - Исландия 4:0

Голы: Райс 20, Маунт 25, Фоден 80, Фоден 85

Англия: 1. Пикфорд, 2. Уолкер (Мингс 64), 4. Дайер, 5. Магуайр, 12. Триппьер, 8. Райс, 16. Грилиш (Санчо 76), 19. Маунт (Уинкс 64), 19. Фоден, 20. Сака, 9. Кейн (Абрахам 76).

Исландия: 12. Кристинссон, 2. Севарссон, 5. Ингасон, 15. Херманнссон, 23. Скуласон, 4. Палссон, 8. Бьярнасон, 14. Арнасон, 16. Сигурйонссон, 20. Гудмундссон, 22. Бедварссон.

Предупреждения: Уолкер 13 - Севарссон 11, Ингасон 49

Удаления: Севарссон 54

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В статье: Англия Исландия Гарет Саутгейт Лига Наций
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