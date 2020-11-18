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Англия - Исландия 4:0. Не заметили викингов
Команда Саутгейта очень легко разобралась с исландцами
Лига Наций. Шестой тур. Лига А
Стадион: Уэмбли (Лондон)
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Португалия)
Англия - Исландия 4:0
Голы: Райс 20, Маунт 25, Фоден 80, Фоден 85
Англия: 1. Пикфорд, 2. Уолкер (Мингс 64), 4. Дайер, 5. Магуайр, 12. Триппьер, 8. Райс, 16. Грилиш (Санчо 76), 19. Маунт (Уинкс 64), 19. Фоден, 20. Сака, 9. Кейн (Абрахам 76).
Исландия: 12. Кристинссон, 2. Севарссон, 5. Ингасон, 15. Херманнссон, 23. Скуласон, 4. Палссон, 8. Бьярнасон, 14. Арнасон, 16. Сигурйонссон, 20. Гудмундссон, 22. Бедварссон.
Предупреждения: Уолкер 13 - Севарссон 11, Ингасон 49
Удаления: Севарссон 54
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