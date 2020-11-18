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Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛН. Уэльс поднимается в элиту, а Болгария худшая в группе

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Обзор матчей группы 4 дивизиона В

ЛН. Уэльс поднимается в элиту, а Болгария худшая в группе
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Уэльс и Финляндия серьезно оторвались от двух других участников квартета, но в очном поединке должны были определить одного счастливчика – того, кто в следующем розыгрыше Лиги наций будет находиться среди элиты.

Валлийцев устраивала ничья, но начало матча складывалось так, что грех было не играть на победу. На 12-й минуте Уронен недозволенным приемом остановил выход один на один Уилсона, за что мгновенно был наказан красной карточкой. Хозяевам понадобилось немного времени, чтобы реализовать численное большинство: тот же Уилсон расстрелял ворота после разумной передачи Гарета Бейла.

До перерыва Уэльсу не удалось удвоить преимущество, но сразу после возобновления игры второй мяч оказался в сетке ворот "суоми". Удар-красавец из-за пределов штрафной зоны выполнил Джеймс. Уэльс временно успокоился, и Финляндия усилиями Пукки сумела один гол отыграть. Но не больше. Пропущенный на 84-й минуте третий гол развеял последние иллюзии относительно возможности не уступить в этом матче.

"Суоми" проиграли впервые за последние пять поединков, и отдали Уэльсу путевку в дивизион А.

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Лига наций. Дивизион В. Группа 4
Уэльс - Финляндия 3:1
Голы: Уилсон 29, Джеймс 46, Мур 84 - Пукки 63
Удаление: Уронен 12 (прямая красная)

Ирландия и Болгария в предыдущих пяти турах на двоих не одержали ни одной победы. В этой Лиге наций командам пришлось пройти через муки – и последний матч не стал исключением. Пресная игра не подарила голов. Несмотря на большое количество ударов в направлении ворот, в створ было совсем мало попаданий.

Ничья сыграла на руку Ирландии. Набрав три очка, команда Стивена Кенни на один балл опередила Болгарию, которая и понизилась в классе. Все логично.

Лига наций. Дивизион В. Группа 4
Ирландия - Болгария 0:0

# Команда И В Н П М РМ О
1 Уэльс 6 5 1 0 7-1 +6 16
2 Финляндия 6 4 0 2 7-5 +2 12
3 Ирландия 6 0 3 3 1-4 -3 3
4 Болгария 6 0 2 4 2-7 -5 2

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