Польша - Нидерланды 1:2. У Кадры не хватило сил и класса

Перед последним туром у поляков и голландцев был призрачный шанс зацепиться за плей-офф, но Италия в параллельном матче легко разобралась с Боснией и Герцеговиной, поэтому де-факто игра в Хожуве носила статус товарищеской.

"Кадра" в кои-то веки собрала оптимальный состав и в первом тайме выглядела не слабее своего звездного оппонента. Единственным разочарованием у поляков стал Роберт Левандовский: он мало двигался и только пререкался с тренером. Неудивительно, что его заменили в перерыве.

А вот молодые крайки поляков Юзвяк и Плахета были хороши. Камил открыл счет, эффектно разобравшись с оппонентами в контратаке уже на 5-й минуте. Пшемыслав же с острого угла в похожей ситуации попал в штангу.

Голландцы спохватились ближе к середине тайма, но помимо опасного удара Малена головой у них долгое время ничего не было. Поляки уверенно сдерживали потуги фаворита в средней зоне, где не щадил своих и чужих Крыховяк. Опытный волнорез наиграл на красную до середины второго тайма, но судьи его откровенно жалели.

Новыми красками заиграла игра после 40-й минуты, когда "Кадра" начала подседать. У голландцев пошли удары, стандарты и опасные подходы к штрафной. Выделялся на общем фоне Депай; мощно подключался слева ван Анхолт, своевременно включался по центру Вейналдум. В итоге после длительной осады с несколькими острыми ударами Депая, счет был сравнен. Беднарек в штрафной завалил Вейналдума, и судьи устали закрывать на это глаза. Мемфис с точки пробил под перекладину.

Поляки вообще забыли о контригре, и это не могло кончиться для них добром. В итоге активный Вейналдум все и решил - его удар головой с ближней штанги после углового был неберущимся.

"Кадра" сделала все, что могла, но для побед над грандами ей нужен здоровый и активный Левандовский. Банально, но факт. Касательно голландцев, то они играют исключительно на индивидуальных качествах игроков. С поляками это сработало, но против топовых оппонентов шансов мало. Франк де Бур во главе команды все еще выглядит если не вредным, то по крайней мере бесполезным экспериментом.

Хожув. "Шленски". 6-й тур Лиги Наций

Польша - Нидерланды - 1:2

Голы: Юзвяк, 5 - Депай, 77 (с пенальти), Вейналдум, 84

Польша: Фабьянский - Кендзера, Глик, Беднарек, Река (Рыбус, 81) - Клих, Крыховяк (Линетти, 71), Зелинский (Модер, 70) - Плахета (Гросицкий, 75), Левандовский (Пентек, 46), Юзвяк

Нидерланды: Крул - Хатебур (Дюмфрис, 57), де Врей, Блинд (Л. де Йонг, 84), ван Анхолт (Вейндал, 70) - Клаасен (ван де Бек, 70), Ф. де Йонг - Стенгс (Бергейс, 70), Вейналдум, Мален - Депай

Предупреждения: Крыховяк, 15, Юзвяк, 76, Беднарек, 77