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ЛН. Экс-представитель УПЛ спасает Румынию от поражения на поле Северной Ирландии

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Он не частый гость в основе Румынии

ЛН. Экс-представитель УПЛ спасает Румынию от поражения на поле Северной Ирландии
UA-Футбол
Новина українською

Румыния добыла три очка за "кабинетную" победу над Норвегией, но все равно не имела шансов выиграть свою группу. При определенных условиях можно было выйти на вторую итоговую позицию, но даже это нашим соседям не удалось.

В равном матче на поле Северной Ирландии румынам пришлось отыгрываться после гола, забитого северо-ирландцами в ходе наигранной комбинации с углового. Спас румын от поражения точный удар Эрика Бикфалви – трудовой и весьма эмоциональный гол для экс-представителя УПЛ (три сезона в "Волыни"). Это его первый точный удар в футболке национальной сборной Румынии.

Группу выиграли австрийцы, а понизилась в классе Северная Ирландия.

Лига наций. Шестой тур
Дивизион В. Группа 1
Северная Ирландия - Румыния 1:1
Голы: Бойс 56 - Бикфалви 81

# Команда И В Н П М РМ О
1 Австрия 6 4 1 1 9-6 +3 13
2 Норвегия 6 3 1 2 12-7 +5 10
3 Румыния 6 2 2 2 8-9 -1 8
4 Северная Ирландия 6 0 2 4 4-11 -7 2

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В статье: Эрик Бикфалви Лига Наций
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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
19.11.2020 в 00:49
Хороший игрок, не хватает в УПЛ сейчас таких
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тутти-10 (Сумська область)
19.11.2020 в 00:57
Гол цього хорошого гравця викинув козломордих у 3 корзину і завів свою у 2. Хороший гравець?) Та прекрасний!!!
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givchak (Дрогобич)
19.11.2020 в 00:39
І при цьому відправив Росію у 3-ю корзину жеребкування кваліфікації ЧС-2022. У другу заскочила Румунія
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