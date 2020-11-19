ЛН. Экс-представитель УПЛ спасает Румынию от поражения на поле Северной Ирландии

Румыния добыла три очка за "кабинетную" победу над Норвегией, но все равно не имела шансов выиграть свою группу. При определенных условиях можно было выйти на вторую итоговую позицию, но даже это нашим соседям не удалось.

В равном матче на поле Северной Ирландии румынам пришлось отыгрываться после гола, забитого северо-ирландцами в ходе наигранной комбинации с углового. Спас румын от поражения точный удар Эрика Бикфалви – трудовой и весьма эмоциональный гол для экс-представителя УПЛ (три сезона в "Волыни"). Это его первый точный удар в футболке национальной сборной Румынии.

Группу выиграли австрийцы, а понизилась в классе Северная Ирландия.

Лига наций. Шестой тур

Дивизион В. Группа 1

Северная Ирландия - Румыния 1:1

Голы: Бойс 56 - Бикфалви 81