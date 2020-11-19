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Куртуа - не идеальный. Бельгия - Дания 4:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Бельгия - Дания, Лига Наций, 18 ноября 2020

Куртуа - не идеальный. Бельгия - Дания 4:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Дания, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Наций. Победитель этого матча выходил в финал четырех. И им стала сборная Бельгии, в составе которой отличились Тилеманс, Лукаку (дважды) и де Брюйне. А еще автогол в свой пассив записал конкурент Андрея Лунина по Реалу Тибо Куртуа.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2
Бельгия - Дания 4:2
Голы: Тилеманс 3, Лукаку 57, Лукаку 69, где Брюйне 87 - Винд 17 Куртуа 87 аг.

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В статье: Лига Наций Национальная сборная Бельгии Национальная сборная Дании
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