Куртуа - не идеальный. Бельгия - Дания 4:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Дания, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Наций. Победитель этого матча выходил в финал четырех. И им стала сборная Бельгии, в составе которой отличились Тилеманс, Лукаку (дважды) и де Брюйне. А еще автогол в свой пассив записал конкурент Андрея Лунина по Реалу Тибо Куртуа.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2

Бельгия - Дания 4:2

Голы: Тилеманс 3, Лукаку 57, Лукаку 69, где Брюйне 87 - Винд 17 Куртуа 87 аг.