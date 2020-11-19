Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа - не идеальный. Бельгия - Дания 4:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бельгия - Дания, Лига Наций, 18 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Дания, которые встречались в последнем туре группового этапа Лиги Наций. Победитель этого матча выходил в финал четырех. И им стала сборная Бельгии, в составе которой отличились Тилеманс, Лукаку (дважды) и де Брюйне. А еще автогол в свой пассив записал конкурент Андрея Лунина по Реалу Тибо Куртуа.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 2
Бельгия - Дания 4:2
Голы: Тилеманс 3, Лукаку 57, Лукаку 69, где Брюйне 87 - Винд 17 Куртуа 87 аг.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- ЛН. Последние участники финала четырех, Украина и Швейцария ждут решения УЕФА
- Ирина Блохина: На ТК Футбол заработала от 2 до 3 тысяч долларов
- Месси: Я устал быть причиной всех проблем в Барселоне
- Стало известно, на когда могут перенести матч Швейцария - Украина
- Влада Седан изменила бы правила футбола и опровергла мифы про ограниченных футболистов
- Коля Морозюк отдал своего сына в академию Шахтера. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...