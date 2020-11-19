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Вперед к финалу. Босния и Герцеговина - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Босния и Герцеговина - Италия, Лига Наций, 18.11.2020

Вперед к финалу. Босния и Герцеговина - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Босния и Герцеговина - Италия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы пробиться в финал четырех турнира итальянцам нужна была победа и она ее получили благодаря голам Белотти и Берарди. Ну а боснийская команда потеряла свое место среди элиты и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе В.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Шестой тур
Босния и Герцеговина - Италия 0:2
Голы: Белотти 22, Берарди 68

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В статье: Италия Босния и Герцеговина Доменико Берарди Андреа Белотти
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