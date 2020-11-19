Вперед к финалу. Босния и Герцеговина - Италия 0:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Босния и Герцеговина - Италия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Чтобы пробиться в финал четырех турнира итальянцам нужна была победа и она ее получили благодаря голам Белотти и Берарди. Ну а боснийская команда потеряла свое место среди элиты и в следующем розыгрыше сыграет в дивизионе В.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 1. Шестой тур

Босния и Герцеговина - Италия 0:2

Голы: Белотти 22, Берарди 68