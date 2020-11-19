Финал четырех Лиги Наций. Дата жеребьевки и место проведения

В среду, 18 ноября завершился групповой этап второго розыгрыша Лиги Наций. Осталось только два вопроса - в каком дивизионе окажется Украина и кто выиграет турнир. В финал четырех попали сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании.

Еще ранее УЕФА определил, что решающие матчи примет победитель группы 1. Им стала Скуадра Адзурра, поэтому именно Италия и будет хозяином Финала четырех.

По регламенту, будут сформированы полуфинальные пары, победители которых разыграют трофей, а проигравшие команды встретятся в утешительном поединке за третье место. Жеребьевка полуфинальных пар состоится третьего декабря.

Финал четырех состоится в октябре 2021-го года.