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Финал четырех Лиги Наций. Дата жеребьевки и место проведения
Только сильнейшие
В среду, 18 ноября завершился групповой этап второго розыгрыша Лиги Наций. Осталось только два вопроса - в каком дивизионе окажется Украина и кто выиграет турнир. В финал четырех попали сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании.
Еще ранее УЕФА определил, что решающие матчи примет победитель группы 1. Им стала Скуадра Адзурра, поэтому именно Италия и будет хозяином Финала четырех.
По регламенту, будут сформированы полуфинальные пары, победители которых разыграют трофей, а проигравшие команды встретятся в утешительном поединке за третье место. Жеребьевка полуфинальных пар состоится третьего декабря.
Финал четырех состоится в октябре 2021-го года.
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