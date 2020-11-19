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Финал четырех Лиги Наций. Дата жеребьевки и место проведения

Лига наций УЕФА
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Финал четырех Лиги Наций. Дата жеребьевки и место проведения
UA-Футбол
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В среду, 18 ноября завершился групповой этап второго розыгрыша Лиги Наций. Осталось только два вопроса - в каком дивизионе окажется Украина и кто выиграет турнир. В финал четырех попали сборные Италии, Бельгии, Франции и Испании.

Еще ранее УЕФА определил, что решающие матчи примет победитель группы 1. Им стала Скуадра Адзурра, поэтому именно Италия и будет хозяином Финала четырех.

По регламенту, будут сформированы полуфинальные пары, победители которых разыграют трофей, а проигравшие команды встретятся в утешительном поединке за третье место. Жеребьевка полуфинальных пар состоится третьего декабря.

Финал четырех состоится в октябре 2021-го года.

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В статье: Испания Италия Франция Бельгия Лига Наций
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
19.11.2020 в 08:20
Турнир Лига Наций это история про то, как товарищеским матчам придать хоть чуть чуть веса. С одной стороны, всё правильно, даже в товарищеских матчах нужно выбирать равного себе соперника. А не как Португалия отрывается на Андоррах. Но с другой стороны, если после этого псевдо турнира игроки возвращаются не в свои клубы, а на больничную койку, то зачем тогда такие турниры? Лучше бы игроки больше отдыхали.
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