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Англия - Исландия 4:0. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Лиги Наций Англия - Исландия. 18 ноября 2020

Англия - Исландия 4:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Исландия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Сборная Англии потеряла шансы еще до игры на финал четырех, поэтому поединок превратился в товарищеский. Это не помешало команде Гарета Саутгейта получить более чем убедительную победу.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Шестой тур
Англия - Исландия 4:0
Голы: Райс 20 Маунт 24 Фоден 80, Фоден 84

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В статье: Англия Исландия Лига Наций Фил Фоден
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