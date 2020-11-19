Англия - Исландия 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Исландия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Сборная Англии потеряла шансы еще до игры на финал четырех, поэтому поединок превратился в товарищеский. Это не помешало команде Гарета Саутгейта получить более чем убедительную победу.

Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Шестой тур

Англия - Исландия 4:0

Голы: Райс 20 Маунт 24 Фоден 80, Фоден 84