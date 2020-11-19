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Англия - Исландия 4:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Лиги Наций Англия - Исландия. 18 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Англия - Исландия, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Сборная Англии потеряла шансы еще до игры на финал четырех, поэтому поединок превратился в товарищеский. Это не помешало команде Гарета Саутгейта получить более чем убедительную победу.
Лига Наций. Дивизион А. Группа 2. Шестой тур
Англия - Исландия 4:0
Голы: Райс 20 Маунт 24 Фоден 80, Фоден 84
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