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Еще хуже, чем Лунин. ВИДЕО, как Куртуа пропустил курьезный гол в матче с Данией

Лига наций УЕФА
(6 голосов)

Тибо тоже не идеален

Еще хуже, чем Лунин. ВИДЕО, как Куртуа пропустил курьезный гол в матче с Данией
Новина українською

Оба голкипера Реала - Андрей Лунин и Тибо Куртуа - отличились со знаком минус во время перерыва на матчи сборных. Ошибку украинца в товарищеской игре с Польшей уже успели забыть. Тогда, напомним, Андрей опрометчиво вышел из ворот, не смог выбить мяч, чем воспользовался соперник, который попал в пустую рамку с 35-ти метров.

У Куртуа другая история. Во время матча шестого тура Лиги Наций уже при счете 3: 1 в пользу бельгийцев звездный вратарь не смог принять пас от Насера ​​Шадли и пустил мяч в собственные ворота. К счастью для Куртуа, Бельгия победила 4:2 и вышла в финал четырех Лиги Наций.

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В статье: Бельгия Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Joyce (Donetsk)
19.11.2020 в 11:50
Вот так надо поддерживать своего коллегу по команде. В смысле, морально. Браво, Тибо :)
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0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
19.11.2020 в 11:18
Ну все, тепер Лунін № 1 в Реалі.
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+1
0
barsu4ok83 (львів)
19.11.2020 в 11:09
А на Луніна так накинулися він ще молодий в нього все попереду Згадайте як Лажав Шовковський, які ляпи були у Бартеза
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+1
-1
prockop4uck (Киев)
19.11.2020 в 10:12
lol
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+3
-1


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