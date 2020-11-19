Еще хуже, чем Лунин. ВИДЕО, как Куртуа пропустил курьезный гол в матче с Данией

Оба голкипера Реала - Андрей Лунин и Тибо Куртуа - отличились со знаком минус во время перерыва на матчи сборных. Ошибку украинца в товарищеской игре с Польшей уже успели забыть. Тогда, напомним, Андрей опрометчиво вышел из ворот, не смог выбить мяч, чем воспользовался соперник, который попал в пустую рамку с 35-ти метров.

У Куртуа другая история. Во время матча шестого тура Лиги Наций уже при счете 3: 1 в пользу бельгийцев звездный вратарь не смог принять пас от Насера ​​Шадли и пустил мяч в собственные ворота. К счастью для Куртуа, Бельгия победила 4:2 и вышла в финал четырех Лиги Наций.