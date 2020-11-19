Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще хуже, чем Лунин. ВИДЕО, как Куртуа пропустил курьезный гол в матче с Данией
Тибо тоже не идеален
Оба голкипера Реала - Андрей Лунин и Тибо Куртуа - отличились со знаком минус во время перерыва на матчи сборных. Ошибку украинца в товарищеской игре с Польшей уже успели забыть. Тогда, напомним, Андрей опрометчиво вышел из ворот, не смог выбить мяч, чем воспользовался соперник, который попал в пустую рамку с 35-ти метров.
У Куртуа другая история. Во время матча шестого тура Лиги Наций уже при счете 3: 1 в пользу бельгийцев звездный вратарь не смог принять пас от Насера Шадли и пустил мяч в собственные ворота. К счастью для Куртуа, Бельгия победила 4:2 и вышла в финал четырех Лиги Наций.
Популярное сейчас
- Головко: Если приду к ребятам с системой Лобановского, половина закончит с футболом
- Футбольная ассоциация Швейцарии в случае с Украиной нашла пример для УЕФА в свою пользу
- ЛН. Последние участники финала четырех, Украина и Швейцария ждут решения УЕФА
- Арбитражем по величию. Турция - Россия 3:2. Видео голов и обзор матча
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Он был звездой сборной Англии по футзалу, а сейчас может стать игроком сборной Украины. ФОТО