Сыграл меньше, чем преследователи: Холанд – лучший бомбардир группового этапа Лиги наций

Нападающий национальной сборной Норвегии и дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций.

В рамках 6 туров 20-летний форвард забил 6 голов в 4 матчах, опередив Эрана Захави (Израиль) и Ромелу Лукаку (Бельгия) на один мяч. Интересно, что нападающий "Интера" при этом отличался с пенальти и имеет в своем активе на один поединок больше, а израильтянин и вовсе выходил на поле во всех 6 матчах.

Напомним, вчера молодежный состав норвежцев сыграл вничью 1:1 на выезде с Австрией – "сверла" сохранили прописку в дивизионе B, а "Das Team" оформила промоушн в Лигу А.