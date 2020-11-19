Стало известно о степени тяжести повреждения Роберта Левандовского

Нападающий мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовский после матча 6-го тура группового раунда Лиги наций с Нидерландами (1:2) объяснил, почему провел на поле только первую половину встречи. Цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

"Мы заранее договорились о том, что я сыграю только 45 минут, так как у меня небольшая проблема с мышцей. Конечно, сегодня мы выглядели лучше, чем в матче против Италии. Мы провели несколько очень хороших атак и старались прессинговать".