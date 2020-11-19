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Стало известно о степени тяжести повреждения Роберта Левандовского

Лига наций УЕФА
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Стало известно о степени тяжести повреждения Роберта Левандовского
Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовский после матча 6-го тура группового раунда Лиги наций с Нидерландами (1:2) объяснил, почему провел на поле только первую половину встречи. Цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

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"Мы заранее договорились о том, что я сыграю только 45 минут, так как у меня небольшая проблема с мышцей. Конечно, сегодня мы выглядели лучше, чем в матче против Италии. Мы провели несколько очень хороших атак и старались прессинговать".

"Южвяк блеснул своим главным качеством – скоростью. В эпизоде с голом он был действительно хорош".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Польша Лига Наций
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Источник:
УЕФА

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fabo24
19.11.2020 в 11:24
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