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Стало известно о степени тяжести повреждения Роберта Левандовского
Поляк в порядке?
Нападающий мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Польши Роберт Левандовский после матча 6-го тура группового раунда Лиги наций с Нидерландами (1:2) объяснил, почему провел на поле только первую половину встречи. Цитирует форварда пресс-служба УЕФА.
"Мы заранее договорились о том, что я сыграю только 45 минут, так как у меня небольшая проблема с мышцей. Конечно, сегодня мы выглядели лучше, чем в матче против Италии. Мы провели несколько очень хороших атак и старались прессинговать".
"Южвяк блеснул своим главным качеством – скоростью. В эпизоде с голом он был действительно хорош".
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