ВИДЕО как Манор Соломон разбил мечты Шотландии о дивизионе А Лиги Наций

Сборная Шотландии была в шаге от второго прорыва за последнюю неделю. Ранее команда Стива Кларка получила путевку на Евро-2020, обыграв Сербию. Вчера могла выйти в дивизион А Лиги Наций. Но для этого нужно было обыграть Израиль. И шансы были - Шотландия владела инициативой, значительно больше била по воротам, но в составе соперника нашелся козырь - игрок Шахтера Манор Соломон. Именно он после классного прохода забил единственный гол в игре. В параллельном матче группы Чехия обыграла Словакию, благодаря чему и опередила Тартановую армию. Вашему вниманию видео обзор матча Израиль - Шотландия в рамках шестого тура дивизиона В Лиги Наций.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 2. Шестой тур

Израиль - Шотландия 1:0

Гол: Соломон 44