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ВИДЕО как Манор Соломон разбил мечты Шотландии о дивизионе А Лиги Наций

Лига наций УЕФА
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Смотреть видео обзор матча Израиль - Шотландия, Лига Наций, 18 ноября 2020

ВИДЕО как Манор Соломон разбил мечты Шотландии о дивизионе А Лиги Наций
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Сборная Шотландии была в шаге от второго прорыва за последнюю неделю. Ранее команда Стива Кларка получила путевку на Евро-2020, обыграв Сербию. Вчера могла выйти в дивизион А Лиги Наций. Но для этого нужно было обыграть Израиль. И шансы были - Шотландия владела инициативой, значительно больше била по воротам, но в составе соперника нашелся козырь - игрок Шахтера Манор Соломон. Именно он после классного прохода забил единственный гол в игре. В параллельном матче группы Чехия обыграла Словакию, благодаря чему и опередила Тартановую армию. Вашему вниманию видео обзор матча Израиль - Шотландия в рамках шестого тура дивизиона В Лиги Наций.

Лига Наций. Дивизион В. Группа 2. Шестой тур
Израиль - Шотландия 1:0
Гол: Соломон 44

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В статье: Израиль Шотландия Манор Соломон
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