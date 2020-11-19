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"У Англии много талантливых игроков". Фоден – самый молодой автор дубля в сборной в игре на Уэмбли
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Хавбек национальной сборной Англии Фил Фоден прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Исландией (4:0). Цитирует полузащитника "трех львов" пресс-служба УЕФА.
"Первые голы за сборную Англии для меня значат очень многое. Конкуренция за место здесь – крайне серьезная. У нас много молодых и талантливых игроков, нас ждет большое будущее".
"Growing up as a kid it's your dream to score for England."— England (@England) November 19, 2020
It was a night to remember for @PhilFoden! pic.twitter.com/EUJunveics
Фоден оформил дубль и сделал результативную передачу в этом матче. В возрасте 20 лет и 174 дней хавбек "Манчестер Сити" стал самым молодым в истории "трех львов" исполнителем, который забил более одного гола в поединке на "Уэмбли".
20y 174d - @ManCity's @PhilFoden is the youngest player in the history of the @England national team to score more than once in a game at Wembley. Special. #ThreeLions pic.twitter.com/zw4roQAHwP— OptaJoe (@OptaJoe) November 18, 2020
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