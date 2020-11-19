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"У Англии много талантливых игроков". Фоден – самый молодой автор дубля в сборной в игре на Уэмбли

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Фил на связи

"У Англии много талантливых игроков". Фоден – самый молодой автор дубля в сборной в игре на Уэмбли
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Хавбек национальной сборной Англии Фил Фоден прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Исландией (4:0). Цитирует полузащитника "трех львов" пресс-служба УЕФА.

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"Первые голы за сборную Англии для меня значат очень многое. Конкуренция за место здесь – крайне серьезная. У нас много молодых и талантливых игроков, нас ждет большое будущее".

Фоден оформил дубль и сделал результативную передачу в этом матче. В возрасте 20 лет и 174 дней хавбек "Манчестер Сити" стал самым молодым в истории "трех львов" исполнителем, который забил более одного гола в поединке на "Уэмбли".

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В статье: Англия Исландия Фил Фоден
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (0)
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fabo24
19.11.2020 в 11:24
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