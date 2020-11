"У Англии много талантливых игроков". Фоден – самый молодой автор дубля в сборной в игре на Уэмбли

Хавбек национальной сборной Англии Фил Фоден прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Исландией (4:0). Цитирует полузащитника "трех львов" пресс-служба УЕФА.

"Growing up as a kid it's your dream to score for England." It was a night to remember for @PhilFoden ! pic.twitter.com/EUJunveics

Фоден оформил дубль и сделал результативную передачу в этом матче. В возрасте 20 лет и 174 дней хавбек "Манчестер Сити" стал самым молодым в истории "трех львов" исполнителем, который забил более одного гола в поединке на "Уэмбли".

20y 174d - @ManCity's @PhilFoden is the youngest player in the history of the @England national team to score more than once in a game at Wembley. Special. #ThreeLions pic.twitter.com/zw4roQAHwP