"У Англии много талантливых игроков". Фоден – самый молодой автор дубля в сборной в игре на Уэмбли

Хавбек национальной сборной Англии Фил Фоден прокомментировал результат матча 6-го тура Лиги наций с Исландией (4:0). Цитирует полузащитника "трех львов" пресс-служба УЕФА.

"Первые голы за сборную Англии для меня значат очень многое. Конкуренция за место здесь – крайне серьезная. У нас много молодых и талантливых игроков, нас ждет большое будущее".

"Growing up as a kid it's your dream to score for England."



It was a night to remember for @PhilFoden! pic.twitter.com/EUJunveics — England (@England) November 19, 2020

Фоден оформил дубль и сделал результативную передачу в этом матче. В возрасте 20 лет и 174 дней хавбек "Манчестер Сити" стал самым молодым в истории "трех львов" исполнителем, который забил более одного гола в поединке на "Уэмбли".