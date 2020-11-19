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С Бэйлом в элиту. Уэльс - Финляндия 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Уэльс - Финляндия, Лига Наций, 18 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Уэльс - Финляндия, которые встречались в шестом туре дивизиона В Лиги Наций. Это была игра за право повыситься в классе и выиграли ее валлийцы. Сначала Бэйл классно ассистировал Уилсону, затем Джеймс вколотил в верхний угол издалека, Пукки вернул интригу, реализовав выход один на один, но Мур закрепил преимущество Уэльса, который и шагает в дивизион А.
Лига Наций. Дивизион В. Группа 4. Шестой тур
Уэльс - Финляндия 3:1
Голы: Уилсон 29 Джеймс 46, Мур 84 - Пукки 63
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