Лига наций УЕФА
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Как молодежка гостей почти оформила сенсацию. Австрия – Норвегия 1:1. Обзор матча и видео голов
Резерв мог организовать сюрприз для хозяев
Норвегия не смогла отправиться на поединок с Австрией основным составом, но благодаря молодежной команде "сверла" все-таки смогли сыграть в этом матче. Со всем звездным составом хозяева едва не умудрились проиграть в домашних стенах норвежцам, но смогли расписать мировую уже в компенсированное время.
Смотрите видеообзор матча 6-го тура группового этапа Лиги наций между Австрией и Норвегией.
Вена. "Эрнст-Хаппель-Штадион"
Голы: Грбич (90+4) – Захид (61)
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