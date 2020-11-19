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Лига наций УЕФА

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Как молодежка гостей почти оформила сенсацию. Австрия – Норвегия 1:1. Обзор матча и видео голов

Лига наций УЕФА
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Резерв мог организовать сюрприз для хозяев

Как молодежка гостей почти оформила сенсацию. Австрия – Норвегия 1:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Норвегия не смогла отправиться на поединок с Австрией основным составом, но благодаря молодежной команде "сверла" все-таки смогли сыграть в этом матче. Со всем звездным составом хозяева едва не умудрились проиграть в домашних стенах норвежцам, но смогли расписать мировую уже в компенсированное время.

Смотрите видеообзор матча 6-го тура группового этапа Лиги наций между Австрией и Норвегией.

Вена. "Эрнст-Хаппель-Штадион"

Австрия – Норвегия 1:1

Голы: Грбич (90+4) – Захид (61)

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В статье: Австрия Норвегия Лига Наций Иво Грбич
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