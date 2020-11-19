  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Исторический успех. ВИДЕО, как Армения победила Северную Македонию и вышла в дивизион В
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Исторический успех. ВИДЕО, как Армения победила Северную Македонию и вышла в дивизион В

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Армения - Северная Македония, Лига Наций, 18 ноября 2020

Исторический успех. ВИДЕО, как Армения победила Северную Македонию и вышла в дивизион В
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Армения - Северная Македония, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Победитель этого матча выходил в дивизион В в следующем розыгрыше турнира. Исторический успех праздновала сборная Армении, которая победила благодаря единственному голу от Амбарцумяна. Македонская команда, напомним, будет соперником сборной Украины на Евро-2020.

Читайте такжеРыси и их Бог. Северная Македония пробила путь к вечности

Лига Наций. Дивизион С Группа 2. Шестой тур
Армения - Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян 55

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Армения Северная Македония Оганес Амбарцумян
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...