Лига наций УЕФА
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Исторический успех. ВИДЕО, как Армения победила Северную Македонию и вышла в дивизион В
Смотреть видео обзор матча Армения - Северная Македония, Лига Наций, 18 ноября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Армения - Северная Македония, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Победитель этого матча выходил в дивизион В в следующем розыгрыше турнира. Исторический успех праздновала сборная Армении, которая победила благодаря единственному голу от Амбарцумяна. Македонская команда, напомним, будет соперником сборной Украины на Евро-2020.
Лига Наций. Дивизион С Группа 2. Шестой тур
Армения - Северная Македония 1:0
Гол: Амбарцумян 55
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