Исторический успех. ВИДЕО, как Армения победила Северную Македонию и вышла в дивизион В

Вашему вниманию видео обзор матча Армения - Северная Македония, которые встречались в последнем туре Лиги Наций. Победитель этого матча выходил в дивизион В в следующем розыгрыше турнира. Исторический успех праздновала сборная Армении, которая победила благодаря единственному голу от Амбарцумяна. Македонская команда, напомним, будет соперником сборной Украины на Евро-2020.

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Лига Наций. Дивизион С Группа 2. Шестой тур

Армения - Северная Македония 1:0

Гол: Амбарцумян 55